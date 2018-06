Nova geração comanda policialescos tradicionais da TV brasileira

Você está: FabioTV

A greve dos caminhoneiros continua a pautar a programação da TV brasileira. Os telejornais dispararam nos índices de audiência. Dois policialescos, em especial, chamam a atenção dentro de tal contexto.



Com a morte de Marcelo Rezende, Luiz Bacci assumiu o comando do “Cidade Alerta”. Nesta crise que assola o País, o apresentador da Record lidera a transmissão e agradece diariamente os altos índices de audiência. Nesta terça-feira (29/05), por exemplo, até alcançou a liderança contra a soap opera “Malhação: Vidas Brasileiras”.



Bacci grita em algumas oportunidades durante a cobertura. Esbravejou contra os manifestantes que atearam fogo e fizeram barricadas em uma estrada. Ao mesmo tempo, pede calma aos caminhoneiros que são “trabalhadores, amigos e gente do bem”, características ressaltadas pelo comunicador. Apesar de ser “discípulo” de Rezende, Bacci tem o seu próprio estilo.



Na realidade, Bacci deveria ter trilhado o caminho do entretenimento. A feição “menino de ouro” poderia ser mais explorada neste segmento. Até mesmo, transformar-se em um sucessor de Gugu Liberato. Apesar disso, o telespectador do “Cidade Alerta” recebeu bem o apresentador.

Já o concorrente direto “Brasil Urgente” também passa por um processo de reformulação. O tradicional programa da Band agora é comandado por Joel Datena. A emissora continua a apostar em José Luiz Datena em seu dominical. De vez em quando, Datena pai ressurge no comando do noticiário.



Porém, Joel agora aparece com mais frequência. O jornalista adota um tom mais formal que Bacci no comando do “Brasil Urgente”. Mais sério e circunspecto. Tais características até vieram à tona com uma gafe da produção. Na última sexta-feira (25/05), a atração embananou-se e exibiu um merchandising com erro do apresentador ao enrolar a língua. “Tênis Pré… Sempre vou nesse ‘P’”,” esbravejou. Em seguida, Joel ressurge e dispara após a gafe: “Eu tive que interromper o recado porque o bicho está pegando!”.



Joel passa uma imagem mais apaziguadora que o pai. Datena reclama ao vivo corriqueiramente com sua equipe técnica. O filho não segue tal cartilha.



A nova geração assumiu os tradicionais “Cidade Alerta” e “Brasil Urgente”. Os apresentadores enfrentam o enorme desafio, principalmente agora nesta cobertura tensa da paralisação dos caminhoneiros. Momento de crescimento para ambos.



