"Encrenca do crime" marca nova aposta da RedeTV!





Vcfaz , publicado em 6/6/18, 11:05



Nesta semana, a RedeTV! estreou “ Denúncia Urgente ” com a apresentação de Edie Polo. A nova atração tem o objetivo de alavancar o “RedeTV News”.



“Denúncia Urgente” nada mais é do que um “boletim ampliado” do Edie Zap que a emissora já levava ao ar nesta faixa das 18 horas. O programa aposta em uma linguagem extremamente popular e com tons bem acima se comparado ao “padrão jornalístico”.



Uma trilha sonora estridente serve como pano de fundo para as verborragias do apresentador. Termos como “vagabundo” caracterizam o discurso. A atração segue o formato do “Encrenca”. Edie exibe vídeos que chamam a atenção nas redes sociais e narra os acontecimentos. Ao contrário do humorístico, o material do “Denúncia Urgente” explora fatos que envolvem crime e violência.



O gerador de caracteres da atração segue a mesma cartilha do extinto e histórico Notícias Populares. Trocadilhos e mensagens engraçadas tomam conta do televisor. “Frentista, o que tem na gasolina? Na gasolina, tchuin tchuin tchuinclain”. Edie comentava a adulteração do combustível vendido em alguns postos durante o desabastecimento provocado pela greve dos caminhoneiros. A produção resolveu pegar um clássico trecho musical do Chaves para "contextualizar" a notícia.



Esse é o espírito da atração, filhote do jornal impresso NP e também do “190 Urgente”, de Ratinho, atração dos anos 90 da CNT que marcou época. Aliás, o apresentador até segura um taco ao invés do cassetete. Em sua versão atualizada para os tempos atuais, “Denúncia Urgente” tenta explorar as redes sociais, principalmente o Twitter. Edie pede mensagens criativas aos telespectadores. Dessa maneira, o “vencedor” ganha um abraço do tiozão, ou seja, dele próprio. O objetivo é claro: “causar” e chamar a atenção do telespectador, seja como for.



