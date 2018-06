Você está: FabioTV

Emilio Dantas sobressai em "Segundo Sol"





6/6/18, 11:08



A TV Globo aposta em “Segundo Sol” para manter os índices de audiência conquistados pela antecessora “O Outro Lado do Paraíso”. A nova novela das nove, de João Emanuel Carneiro, com direção artística e geral de Dennis Carvalho e direção geral de Maria de Médicis, alicerçou-se em duas fases.



A trama de Beto Falcão (Emilio Dantas) e Luzia (Giovanna Antonelli) iniciou em 1999. A fase foi condensada em dez capítulos. Em um ritmo alucinante. Os acontecimentos que remexeram a vida dos personagens passaram como um “meteoro” no vídeo. O autor preferiu a agilidade.



Capítulos muito bem escritos e com boa fluência do enredo. Concentrados na história principal. Apesar disso, o desafio agora é manter esse andamento nos mais de 160 capítulos que ainda serão exibidos.



Outra missão de Carneiro é “não pesar a mão” com os três vilões que lideram a trama. Laureta (Adriana Esteves), Karola (Deborah Secco) e Remy (Vladimir Brichta) são personagens marcantes. O telespectador precisa de um respiro diante das vilanias desenfreadas do trio.



Até aqui, as histórias paralelas criam um ar homogêneo com o restante da obra, o que não foi verificado na cultuada “Avenida Brasil”. O núcleo liderado por Edgar (Caco Ciocler) e Roberval (Fabricio Boliveira), por exemplo, flui com bom desenvolvimento.



O grande achado de “Segundo Sol” recai na escalação de Emilio Dantas. O ator traz nenhum resquício do traficante Rubinho, personagem marcante na recente “A Força do Querer”. Dantas traz um sotaque baiano maravilhoso que realmente passa veracidade ao personagem. O ator trouxe características singulares ao cantor de axé, o que afastou qualquer lembrança do trabalho anterior.



Na véspera da estreia de “Segundo Sol”, uma grande polêmica agitou a novela. A falta de atores negros no elenco que tem a missão de representar a Bahia. Tal fato é um problema seríssimo que não só afeta a nova novela das nove, mas toda a teledramaturgia do canal há décadas.

“Segundo Sol”, até aqui, apresenta boas perspectivas.



