TV Gazeta cumpre missão com LBF





Vcfaz , publicado em 6/6/18, 11:23



Neste domingo (03/06), Vera Cruz Campinas consagrou-se campeã da LBF – Liga de Basquete Feminina. O time campineiro derrotou Sampaio Basquete por 66 a 59 em um jogo emocionante. Antes dos cinco jogos decisivos, as jogadoras do Vera Cruz estavam invictas. Porém, enfrentaram sérias dificuldades contra a equipe maranhense. A emoção foi a tônica dos cinco confrontos.



A TV Gazeta transmitiu o torneio com Vinicius Rodrigues, Celso Cardoso, Janeth e Helen Luz. A emissora ofereceu uma boa opção ao telespectador na programação vespertina dos domingos, faixa sem grandes atrativos ao público.



O basquete feminino precisa ser abraçado novamente pela TV aberta. Além de oferecer entretenimento, cria-se uma nova geração de interessadas em praticar o esporte. Na “fase de ouro”, a Band sempre exibia, também nas tardes dominicais, os confrontos protagonizados por Hortência, Paula e a própria Janeth.



A transmissão da Gazeta também contava com a participação do público, através das redes sociais, principalmente o Twitter. Vinicius incentivava mais a interação. Lia as mensagens (inclusive as minhas) e agradecia nominalmente os tuiteiros.



A emissora da Fundação Casper Líbero realizou um bom trabalho, inclusive com o noticiário da LBF no “Gazeta Esportiva”. O canal acertou na decisão ao acolher a transmissão esportiva. Anos atrás, aliás, a TV Gazeta exibia a Copa São Paulo de Futebol Júnior com boa repercussão e expressivos índices de audiência.



Seria interessante a TV Gazeta abrigar outras transmissões esportivas em sua programação.



