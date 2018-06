Polêmicas agitam TV brasileira

Você está: FabioTV

publicado em 16/6/18, 18:09



Nesta semana, diversas polêmicas pulularam pela TV brasileira. Vamos a elas:



1 – Cesar Menotti : diversas polêmicas ganham dimensão, muitas vezes não condizentes com a realidade nas redes sociais. Uma delas ocorreu com Cesar Menotti. Manchetes sensacionalistas davam conta que o cantor teria afirmado categoricamente que “samba é música de bandido” durante o “Altas Horas” no último sábado (02/06). Chocante. Muitos cliques. Objetivo alcançado. Porém, assistindo ao vídeo, é nítido que o sertanejo fez uma brincadeira numa situação, talvez imaginária. E dentro do chiste, nem foi ele que teria dito tal frase. Tinha sido o seu irmão! Sambistas fizeram comunicados de repúdio. Muitos sequer assistiram ao programa da TV Globo. Fora do tom.



2 – Silvio Santos : o animador provocou uma grande discussão com o seu tom politicamente incorreto que não combina com os dias atuais. Em uma edição recente de seu dominical, no quadro “Jogo das Três Pistas”, Silvio Santos passou as dicas Gominho, David Brazil e Pablo Vittar. Os convidados não acertaram o desafio. Passou para o auditório que também demorou para acertar. Uma colega de trabalho finalmente falou “bicha”. Risadas gerais. É um termo corriqueiramente utilizado pelo apresentador. Até mesmo, em outra oportunidade, perguntou se Leo Dias era “bicha”. O termo é pejorativo. É bom lembrar que “viado” é empregado frequentemente por Carlinhos Aguiar no Jogo dos Pontinhos.



Nesta semana, Silvio Santos virou alvo de polêmica ao ser acusado de gordofóbico. Teria falado que Preta Gil estaria mais gorda se comparado a última participação em seu dominical. Ele sempre tece esse tipo de comentário até para as filhas Patricia e Rebeca Abravanel. Apesar destas ponderações infelizes, isso não pode manchar toda a carreira de mais de 55 anos na TV brasileira, como fez Gaby Amarantos ao questionar o comunicador. “Sério que vocês acham Silvio Santos ídolo? O cara fez a gente crescer vendo-o ridicularizar negros, mulheres, gays, plus e ganhar mídia com isso. Cês tão mal de ícone viu, não dá mais pra normalizar isso!“, disparou no Twitter. Completamente exagerado.



3 – Antonia Fontenelle e Livia Andrade : por fim, mais uma polêmica movimenta personagens marcantes que chamam a atenção da mídia. Antonia Fontenelle disparou sua metralhadora vernal nesta quarta-feira (07/06) durante o “SuperPop”. Direcionou uma “bazuca” para Livia Andrade. “... Eu entendo que uma mulher linda como você, deve ser difícil de repente nunca ter casado, nunca ter tido um relacionamento de um homem que te assumisse, nunca foi mãe.”, disparou contra a apresentadora do SBT que apoiou Flavia Alessandra no imbróglio judicial que envolve a herança de Marcos Paulo.



“Você não me conhece, agora eu conheço você melhor do que você me conhece. Não sei se você lembra, eu sou muito amiga do Leo Dias, então eu conheço você, eu sei mais da sua vida do que você pensa. Você deve ter pensado nesse momento, ‘ah, é conveniente pra mim defender a Flávia Alessandra e por conta de um desentendimento lá atrás eu vou sentar o malho nela’. Não faz isso, não opina sobre o que você não tem propriedade. Não é legal. Logo você que tem problemas sérios dentro da sua família, pega isso e cresce como pessoa. Aprende. A gente está aqui de passagem”, disparou.



Livia não se fez de rogada nesta quinta-feira (08/06) durante o “Fofocalizando”. Retrucou as declarações de Antonia que realmente passou do ponto. “Nunca escondi nada de ninguém. Nunca fiquei um mês sequer solteira, não me escorei em nenhum homem. Nunca precisei de homem para aparecer na mídia. Trabalho desde meus 13 anos na televisão. Nunca ninguém viu baixarias, brigas ou separações minhas porque protejo quem eu amo”, repreendeu a contratada do SBT. “Coisas baixas, mesquinhas. Não tenho medo de ameaça. Meu telhado não é de vidro. Fui até o inferno e voltei sem fazer maldade ou puxar tapete. Nunca estive desempregada, nem pedi emprego ou para soltar notas para mim”, completou.



Livia interrompeu as férias de Leo Dias que ficou constrangido com a situação. Ele negou categoricamente que teria passado “podres” da colega para Antonia. O jornalista repreendeu o comportamento de Fontenelle.



Semana tensa. Cesar Menotti, Silvio Santos, Antonia Fontenelle e Livia Andrade caíram na boca de Matilde. A viúva de Marcos Paulo deveria repensar a verborragia. Pode desgastar desnecessariamente sua imagem e perder o apoio popular. O dono do Baú tem que reavaliar suas brincadeiras, muitas vezes discriminatórias e sem graça. Menotti pode até ter feito uma zombaria sem graça, mas a repercussão foi totalmente desproporcional.



