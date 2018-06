Você está: FabioTV

Vanusa e Perla retornam à mídia por dificuldades





Vcfaz , publicado em 16/6/18, 18:12



Vanusa e Perla, símbolos musicais dos anos 70 e 80, voltam a aparecer na mídia, diante de obstáculos que aparecem em suas trajetórias pessoais.



Vanusa foi internada para tratar problemas relacionados à depressão e dependência química. A cantora encontra-se em uma clínica de reabilitação. Rafael Vanucci, que deve a vitória na segunda edição da “Casa dos Artistas” à sua mãe, informou o fato nas redes sociais.



Após a triste notícia, outro ícone desta geração ganhou destaque no “Domingo Show”. Perla transformou-se em uma acumuladora. “Tranquilharias” encontravam espalhados em toda parte em sua residência. Piscina suja e abandonada. Pia abarrotada. Roupas por todos os cantos.



Geraldo Luis, com extrema delicadeza, mostrou a difícil situação enfrentada pela “paraguaia-brasileira”. O dominical da Record ampliou seus índices de audiência com o caso que mexeu com telespectador. O apresentador prometeu que levaria uma equipe para organizar seus pertences pessoais no casarão.



A segunda parte da reportagem foi levada ao ar neste domingo (10/06). Cinco caçambas de lixo e entulho foram retiradas. Oito (!) caminhões transportaram o que ficou para doação. Bom desfecho. Boas edições do “Domingo Show”.



Vanusa e Perla, no auge da juventude, ganharam holofotes. Fãs. Sucesso. Agora, envelhecidas, foram esquecidas por grande parte da mídia. Triste.



