"Vale a Pena Ver de Novo" empaca no IBOPE





Vcfaz , publicado em 16/6/18, 18:13



A programação vespertina da TV Globo tornou-se o ponto fraco da grade de programação. A emissora perde até a tradicional liderança com o “Vídeo Show” para a Record TV. Em São Paulo, por exemplo, o quadro “A Hora da Venenosa” liderado por Fabiola Reipert, que até está menos venenosa com espaço maior para fofocas internacionais, derrota diariamente o programa liderado por Otaviano Costa e Sophia Abrahão.



Agora, “Vale a Pena Ver de Novo” empacou nos índices de audiência. “Belíssima” ocupou recentemente a faixa das reprises. A novela de Silvio de Abreu registrou singelos 12 pontos de média nesta terça-feira (12/06). Padrão aquém do esperado para a emissora platinada.



A trama ganhou destaque no meu espaço anteriormente hospedado no UOL Blogs. Na época, comentei: “Silvio cumpriu seu papel em dar tranquilidade para o horário da "novela das oito", apesar de não criar grande comoção antes dos momentos finais. Texto correto, mas sem grande emoção. O suspense permitiu segurar a audiência até o fim, mas não ocorreu grande estardalhaço, como as quatro melhores obras da década (O Clone, Mulheres Apaixonadas, Senhora do Destino e Laços de Família)”.



“Belíssima” segurou a audiência pelo mistério que envolvia o vilão que mandava em André (Marcello Antony) e o filho de Murat (Lima Duarte) com Bia Falcão (Fernanda Montenegro). Tal artifício não segurará o telespectador à frente da TV em seus derradeiros capítulos, já que os enigmas, evidentemente, foram revelados. Além disso, “Belíssima” marca o pior trabalho de Reynaldo Gianecchini na TV com o personagem Pascoal.



“Belíssima” não integra a relação das novelas de grande destaque da década passada. Por isso mesmo, não será surpresa caso não alavanque a faixa vespertina. O mesmo fenômeno ocorreu com “Celebridade”. Apesar de ter sido a última boa novela de Gilberto Braga, também não aparece no rol das “inesquecíveis”.



“Vale a Pena Ver de Novo” precisa despertar o interesse do telespectador em acompanhar, de novo, grandes sucessos. A reprise do remake de “Ti-Ti-Ti” honra o título da faixa. Chegou o momento.



