Apresentador "inspirado" em Silvio Santos aparece na madrugada da TV Gazeta





Vcfaz , publicado em 16/6/18, 18:16



Olá, internautas



Zapeando pelo cardápio televisivo, deparei-me com um novo programa exibido na madrugada da TV Gazeta. Na faixa da meia-noite até 1 da manhã, vai ao ar “Nossa Noite”, atração comandada por Rinaldi Faria.



O apresentador, que é conhecido por ser o empresário responsável pela marca Patati Patatá, se inspira nitidamente no animador Silvio Santos. Rinaldi conta até com um mini auditório e interage com as colegas de trabalho. Igual ao dono do Baú. A única diferença é a presença de homens por ali. “Você é de qual caravana?”, indaga.



Quadros à la SBT também surgem no “Nossa Noite”. Desafios em ritmo de “Nada Além de 1 Minuto” ganham destaque. Só que as provas ganham duração indeterminada. Algumas com dois minutos. Outras com 1 minuto e meio.



Em outro momento, rapazes e moças do auditório devem arrancar um riso de um senhor com semblante fechado. Caso consiga, ganha 18 mil reais. Nesta semana, ninguém obteve êxito. Igual ao “patrão”, ele tira notas de 50 reais do paletó. “Prêmio de participação”.



Já o quadro “No Alvo” recebe celebridades. O cantor Mauricio Manieri, a apresentadora Mara Maravilha e o ex-jogador de basquete Oscar já passaram pelo púlpito. Diferentes jornalistas do meio televisivo entrevistam o convidado da noite. Neste caso, lembra o SuperPop, de Luciana Gimenez.



Rinaldi, além de se “inspirar” em Silvio Santos, adota uma retórica claramente evangélica. Com entonação dos pastores das madrugadas da Record, Rinaldi fala corriqueiramente em fé, Deus e Jesus. Nas primeiras vezes que assisti, até pensei que o programa seria mais uma faixa alugada para alguma Igreja.



Rinaldi precisa encontrar uma personalidade própria. O telespectador normalmente rejeita comunicadores que se inspiram em outros mais conhecidos pelo público.



