Oba-oba ufanista marca cobertura da Globo na Copa 2018





Vcfaz , publicado em 25/6/18, 0:51



A Copa do Mundo da Rússia movimenta a programação da TV Globo. A emissora agora detém o monopólio de transmissão do evento esportivo na TV aberta. A Band já faz uma enorme falta para o telespectador que foge de Galvão Bueno, Ronaldo Fenômeno e companhia. SPORTV e Fox Sports surgem como opções na TV paga. A emissora do Morumbi cometeu mais esse erro em um ano marcado por decisões equivocadas.



O oba-oba ufanista continua a caracterizar a cobertura da emissora platinada no Mundial 2018. O repórter Tino Marcos permanece em suas reportagens de “exaltação” do jogador brasileiro. Uma série com todo o selecionado de Tite ganhou amplo destaque no “Jornal Nacional”. O objetivo seria “humanizar” os convocados. Porém, o material serviu como um “esquenta” para tentar animar a “fria plateia” desanimada com a competição.



O jornalismo esportivo da TV Globo não enfoca contundentemente a crise do futebol brasileiro. As outras emissoras deveriam expor o fenômeno. É verdade que alguns jornalistas, de verdade, denunciam a carência de bons (de fato) jogadores desta denominada “Geração Orkut”.



Neste domingo (17/06), por exemplo, Flavio Prado, mais uma vez, salientou para os telespectadores do “Mesa Redonda”, na TV Gazeta, o esfacelamento da seleção canarinho. O jornalista disse com todas as letras que o técnico Tite trabalha com escasso material humano. E foi graças ao trabalho do gaúcho que o Brasil conseguiu pisar na Rússia.



Enquanto isso, a TV Globo continua a idealizar uma seleção forte. Favorita ao título. Neste domingo (17/06), mais uma vez, o selecionado canarinho apresentou suas limitações. Mesmo assim, Galvão Bueno jogou a responsabilidade do empate contra a Suíça (desde 1978, o Brasil vencia o primeiro jogo nos Mundiais) nas costas do árbitro e do árbitro de vídeo.



O locutor detonou a falta de regras da parafernália eletrônica. O gol suíço teria sido irregular diante de uma falta não denunciada pela tecnologia. Galvão comentou ainda que o ambiente político não é favorável aos cartolas brasileiros e isso afetaria também a seleção.



O jornalismo esportivo precisa de fato apresentar o que ocorre com o futebol brasileiro. A frustração gerada no telespectador é desmedida com a criação de uma expectativa irreal. O marketing e a construção de imagem das celebridades futebolísticas não devem sobrepor a realidade.



