Você está: FabioTV

FabioTV

Record abusa do caso Vitória





Vcfaz , publicado em 25/6/18, 0:53



Olá, internautas



Um fato comove os brasileiros. Vitória Gabrielly é mais uma criança vítima da violência que assola o País. Depois dos casos Isabella Nardoni e Bernardo, chegou a vez da modelo mirim de Araçariguama ganhar amplo espaço na mídia.



Vitória teve a vida interrompida, na última semana, ao sair de casa para andar de patins pela cidade do interior paulista. Inicialmente, os noticiários questionavam por onde andava a garota. Estaria submersa em um lago? Pela mata perto do ginásio onde foi vista pela última vez? No sábado (16/06), um catador de latinhas e seu cachorro encontraram a menina na zona rural do município.



Agora, a mídia lança uma nova pergunta: quem matou Vitória? A Record TV percebeu seus índices de audiência disparar com a cobertura do caso, desde a última semana. Recordes são batidos quase diariamente, principalmente com o “Cidade Alerta”.



Luiz Bacci basicamente cobre exclusivamente o assassinato de Vitória nas três horas diárias. O apresentador explora à exaustão o caso. O sucessor de Marcelo Rezende vai e volta com as indagações. Enfatiza sempre alguma novidade descoberta pelos repórteres ou revelações exclusivas diante de entrevistas com mãe, pai, madrasta e padrasto de Vitória.



Já no concorrente “Brasil Urgente”, José Luiz Datena mandou uma indireta (ou direta mesmo) nesta segunda-feira (18/06). Bradou que não enganará o telespectador “falando” que há novidades sobre o caso Vitória.



Bacci não fica sozinho na Record. Mais cedo, Reinaldo Gottino também cobre o assassinato de Vitória no “Balanço Geral”. Na última semana, até derrubou o quadro “A Hora da Venenosa” com Fabiola Reipert para dar mais espaço sobre os mistérios que envolvem o caso. E não para por aí.

O caso Vitória surge na programação diariamente da Record desde a manhã com Bruno Peruka no comando do “Balanço Geral – Manhã” e do “SP no Ar”. E no fim de semana, não teve respiro. No domingo (17/06), o caso ganhou destaque no “Domingo Espetacular” e “Câmera Record”.



Ou seja, a Record cobre o caso de manhã com Bruno Peruka, à tarde com Reinaldo Gottino e à noite com Luiz Bacci. A cobertura ganha um tom novelístico. Onde está Vitória? Quem matou Vitória? O que motivou a morte? “Personagens” surgem na narrativa. Até há uma madrasta e um padrasto que, mesmo inocentes, são alvos de ira na internet. É válido salientar que Bacci sempre sinaliza que não há culpados até aqui.



A Record abusa da cobertura. Passou do ponto. O exagero não pode ser justificado pelos significativos índices de audiência.



Fabio Maksymczuk













Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)