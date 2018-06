Você está: FabioTV

FabioTV

TV Globo perde liderança em outra faixa horária





Vcfaz , publicado em 25/6/18, 0:55



Olá, internautas



A TV Globo perde sua tradicional liderança na faixa vespertina com o “Vídeo Show”. Isso já é uma tradição no ranking de audiências. De uns tempos para cá, outra faixa horária começa a chamar a atenção.



As madrugadas começam a gerar preocupação. O fenômeno começa com o “Jornal da Globo”. Desde os tempos de William Waack, o telejornal caía para a segunda colocação no embate com “A Praça É Nossa”. Porém, agora com Renata Lo Prete, a tendência solidificou-se e em outros dias da semana o noticiário também não “bomba” no IBOPE.



O efeito cascata não impulsiona o "Conversa com Bial" que, neste ano, perde com frequência o primeiro lugar para o concorrente "The Noite". O jornalista traz um tom mais sóbrio no fim da noite. Enquanto isso, Danilo Gentili vive um bom momento no IBOPE.

O apresentador, neste ano, fugiu de polêmicas e focou na atração. Diguinho passa pelo seu melhor momento no "The Noite". O locutor se travestiu de Ken Humano (o encontro dos dois foi hilário) e agora personifica Amarelinho, mascote das transmissões esportivas do SBT nos anos 90. Boa sacada.



O bom efeito cascata contamina até o “SBT Notícias”. A faixa jornalística da madrugada belisca com frequência a liderança no IBOPE. Além disso, a emissora de Silvio Santos também alcança o primeiro lugar com filmes que entram na faixa das 23 horas. “Cine Espetacular” e “Tela de Sucessos” simbolizam o bom momento nos índices de audiência para o canal.



E o fenômeno se agrava com o Central da Copa que balanceia no IBOPE. O sinal amarelo já acendeu nos domínios da Família Marinho.





Fabio Maksymczuk













Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)