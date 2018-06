Você está: FabioTV

"Seleção Copa" se destaca em programação da TV paga no Mundial da Rússia





publicado em 25/6/18



Olá, internautas



A Copa do Mundo mobiliza a programação da TV brasileira. Dois canais da TV paga dedicam todos os seus esforços para o Mundial da Rússia. SPORTV e FOX Sports oferecem programas variados ao telespectador.



Dentro do canal esportivo do Grupo Globo, o “Seleção Copa” ganha destaque. Os jornalistas André Rizek e Marcelo Barreto comandam o debate futebolístico com sobriedade e sem grandes “firulas”. Passam credibilidade no vídeo ao lado dos comentaristas Petkovic, Seedorf e Muricy Ramalho. O bate-papo fui. É uma opção agradável.



O mesmo não ocorre com o “Troca de Passes” comandado por Tiago Maranhão, Gustavo Villani e Ana Thais Matos. A jornalista aparece deslocada na atração. O andamento do esportivo é travado.



Já no FOX Sports, Falcão se destaca pela elegância e consistência em seus comentários, principalmente no Central FOX. Para quem sente saudade da Band na cobertura da Copa, a emissora coloca Nivaldo Prieto e Edmundo juntos na transmissão dos jogos da seleção brasileira. Os dois são egressos da emissora do Morumbi.



SPORTV e FOX Sports vivem o espírito da Copa que demorou a contaminar os brasileiros neste ano.



