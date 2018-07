Você está: FabioTV

Personagem feminina ganha destaque com "Lia" na Record





Vcfaz , publicado em 4/7/18, 12:01



Nesta terça-feira (26/06), a Record TV estreou "Lia". A minissérie de Paula Richard com direção de Juan Pablo Pires marca o retorno do formato com roteiro inspirado em textos bíblicos. A emissora acerta ao escalar atores que buscam mais espaço na teledramaturgia.



Bruna Pazinato protagoniza a produção ao viver Lia, a primeira mulher de Jacó (Felipe Cardoso). A série tem o mérito de destacar uma personagem feminina do Antigo Testamento. A Record já explorou, em suas produções, Jesus, Davi, Sansão, Moisés, José, Josué, Lázaro, entre outros homens. Fora Ester e Dalila, as personagens femininas não lideraram as novelas e minisséries.

Além disso, “Lia” tem o mérito de trazer o ponto de vista da filha mais velha de Labão.

Normalmente, as produções trazem o olhar de Raquel, interpretada nesta ocasião por Graziella Schmitt. A própria Raquel já apareceu em outra produção da emissora. Foi em “José do Egito”, através da atriz Mylla Christie.



Os dilemas da mulher em “priscas” eras podem ser reconhecidas pelas telespectadoras do século XXI. O primeiro capítulo explorou os abusos sofridos pela serva Zilpa (Thais Muller) e a violência doméstica vivenciada por Laila, esposa de Labão, interpretada por Suzana Alves.



“Lia” traz dois nomes conhecidos amplamente pelo público, não exatamente por trabalhos desenvolvidos na teledramaturgia. Theo Becker surge na pele de Labão. O ator poderia ter trabalhado melhor o forte sotaque gaúcho que cria um ruído com o restante do elenco. E a própria Suzana Alves que agora tem a oportunidade de mostrar sua faceta de atriz.



Os dois primeiros capítulos, com o estilo da produção da Casablanca, apresentaram um bom desenvolvimento da história. O telespectador já foi envolvido com o drama vivenciado por Lia. Começou bem.



Fabio Maksymczuk













