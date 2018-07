Você está: FabioTV

Votação popular corrói estrutura do "Power Couple Brasil 3"





Vcfaz , publicado em 4/7/18, 12:04



Nesta quinta-feira (29/06), a Record TV exibiu a grande final do “Power Couple Brasil 3”. O casal Tati Minerato e Marcelo Galático sagrou-se vitorioso da disputa com 60,89% da votação popular.



A terceira temporada, que teve o comando de Gugu Liberato, não repetiu o bom desempenho das edições anteriores sob comando de Roberto Justus. O voto popular corroeu a estrutura do reality. “Power Couple Brasil” é um jogo de casais. “Game”. Porém, com a decisão na mão do público, o telespectador votava em seus queridos, independente da performance nas disputas.



“Power Couple Brasil 3” transformou-se em um genérico de “A Fazenda”. E isso é grave, já que poderá desgastar ainda mais o formato que ressurgirá ainda neste ano no segundo semestre.



O programa basicamente dividiu os competidores em duas panelas: da diretoria, sob a presidência de Marlon e de sua primeira-dama Letícia, e do perrengue composto por Munik, Nadja e Tati com seus respectivos maridos. As “peças” não se encaixaram. O elenco não funcionou. Não gerou química e grande empatia.



As provas também não prezaram, em sua maioria, pela emoção. Não envolveram o telespectador. Não arrancaram adrenalina.



A seguir, seguem observações sobre os casais participantes:



Tati Minerato e Marcelo Galático : Tati gritou, berrou e esperneou durante as disputas. E não ficou afônica... Acertaram na aliança com Munik e deram o xeque-mate na última prova. Marcelo iniciou com tons muito acima e apelou para o “sincericídio”. Quis transmitir a impressão de “chegar chegando”. Depois, passou naturalmente a sua personalidade. A vitória de Tati, de alguma forma, é também da irmã Ana Paula Minerato que deveria ter vencido “A Fazenda 8”.



Aritana e Paulo : a filha de Oscar Maroni não passa um pingo de carisma no vídeo. Já encarou três realities e a “cara amarrada” continua a marcar sua imagem. Por isso mesmo, foi muito discutível a sua escalação para o “Power Couple Brasil 3”. Não tinha brilhado na Fazenda há pouquíssimos meses. E apostou no mesmo discurso: “não vou fazer comida”. Ah, vá! Já o marido Paulo transmitiu uma boa imagem para o telespectador com sua seriedade, sobriedade e estabilidade emocional.



Munik e Anderson : o casal fez absolutamente nada para ganhar o programa. Anderson conquistou expressiva taxa de rejeição do telespectador. Passou a imagem de “playboy” que não entrava na cozinha. Além disso, a “urbanidade” passou longe com os colegas de confinamento. Extremamente grosseiro ao virar de costas durante um singelo número musical de Marlon. Já Munik apostou na mesma estratégia do “BBB16”. Reforçou o isolamento e os ataques dos oponentes.



Thais e Douglas : Douglas protagonizou o momento mais emocionante do reality ao lembrar da morte de seu pai. Choro doído e verdadeiro. O casal voltou muito mais afinado e concentrado após a repescagem. Saíram com boa imagem.



Marlon e Letícia : o cantor conquistou uma boa imagem durante “A Fazenda 4”. Porém, não repetiu a mesma performance no “Power Couple Brasil 3”. Encarnou a máscara de jogador extremamente racional. As turbulências no casamento podem ter influído para o desempenho do casal no reality. Marlon até crescia sem a presença de Leticia, mas refluía ao lado de sua esposa. Leticia foi uma das mais rejeitadas pelo telespectador. Faltou empatia.



Vinicius D’Black e Nadja : Nadja chamou a atenção para sua postura, sobretudo, agressiva com o elenco e até com seu marido. Vinicius até chamou a companheira de “víbora”. Tal comportamento chama a atenção e conquista até uma legião de fãs, como também ocorreu com Ana Paula Renault no “BBB16”. Fico com pé atrás com esse tipo de “jogador”. Após a primeira eliminação, voltaram com o apoio da maior parte dos internautas que votaram no R7 e, na semana seguinte, já foram eliminados. Resultado estranho. O casal deixou uma marca para a história do reality pela convivência turbulenta.



Diego e Franciele : Respeita o Gugu! O “afastamento” do casal da competição chamou a atenção para uma falha monumental da produção do reality. No transporte dos participantes, não havia sequer uma câmera para registrar os movimentos do elenco. Até em “O Aprendiz”, isso acontece. O telespectador ficou sem as imagens que mostrariam a confusão entre Diego e Anderson. O disse-me-disse imperou. Muitos defendiam também a eliminação de Anderson. A “conta” caiu apenas nas costas de Diego. Mesmo com tal ressalva, o casal passou expressiva instabilidade emocional durante a competição.



Nizo e Tatí : o casal conquistou inicialmente a simpatia do telespectador. Porém, no decorrer da competição, ficaram ranzinzas. Perderam o brilho. Uma pena.



Créu e Lilian : estranhíssima a eliminação do casal no embate com os rejeitados Marlon e Letícia. Mais um resultado para a conta da consultora BDO. Créu era um dos mais carismáticos do elenco.

Aloisio Chulapa e Luisa: para a infelicidade do programa, o casal foi eliminado precocemente. Prometiam bons momentos no jogo e no confinamento. O reality perdeu a construção de um enredo mais interessante logo na primeira eliminação.



André di Mauro e Liége : outro casal eliminado precocemente. Passavam a imagem de um casal verdadeiro e harmonioso. Fizeram falta.



