"Fantástico" destaca novela mexicana em ritmo de Copa





Vcfaz , publicado em 4/7/18, 12:06



Nesta segunda-feira (01/07), o Brasil passou pelo México em jogo válido pelas oitavas de final na Copa do Mundo. A seleção brasileira ganhou de dois a zero sobre o selecionado do professor Osorio.

Ainda no clima de expectativa para o jogo, as redes sociais foram inundadas com uma enxurrada de memes bem divertidos. Carminha versus Paola Bracho ou Nazaré Tedesco versus Soraya Montenegro ganharam destaque. E lógico que não poderia faltar “zoação” com Chapolin Colorado e a Turma do Chaves.



O “Fantástico” neste domingo (01/07) entrou no clima da brincadeira. Para surpresa de muitos, a revista eletrônica da TV Globo ressaltou que brasileiros e mexicanos tinham gostos semelhantes, inclusive telenovelas.



Neste momento, a atração destacou o modo “novela mexicana”. “Ambição” surgiu na reportagem como exemplo. Apesar de Catarina Creel ser a vilã-mor das novelas mexicanas exibidas no Brasil, a produção poderia ter resgatado “A Usurpadora” ou “Maria do Bairro”. “Ambição” é uma telenovela dos anos 80 que não representa atualmente as obras da Televisa. Estereótipo antigo.



A vitória do Brasil despertou a ira de muitos atores mexicanos conhecidos no Brasil. Críticas ao craque Neymar surgiram nas redes sociais, como Polo Morín, de “Meu Coração É Teu”, que publicou “Temos que contratar o Neymar para fazer novelas”. Sebastian Rulli, de Rubi e Teresa, também não poupou o jogador: “Dedique-se a jogar, Neymar! Como ator é péssimo, Neymar”. Os brasileiros retrucam agora, principalmente pelo Twitter, as mensagens das celebridades mexicanas. Um fuzuê!



Brasil e México são países interligados pela cultura televisiva. E isso transborda em outros campos, inclusive nos gramados.



