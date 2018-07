Você está: FabioTV

TV Globo desgasta imagem de Tiago Leifert





publicado em 11/7/18



A TV Globo continua a apostar suas fichas em Tiago Leifert. O jornalista conquistou um bom desempenho no entretenimento, em especial à frente do “The Voice Brasil”. Foi alçado ao comando do “Big Brother Brasil”. É válido lembrar que, neste ano, o apresentador recebeu críticas pela clara interferência no jogo.



Além do reality, Leifert também comanda o “Zero 1” nas madrugadas de sábado para domingo. O programa é o seu verdadeiro xodó. É uma atração que destaca games, filmes, campeonatos de eSport, cultura pop e geek.



Neste primeiro semestre, portanto, o apresentador já tinha liderado o “BBB18” e o “Zero 1”. Com o Mundial da Rússia, o apresentador ressurgiu na tela com o “Central da Copa”. Em edições anteriores, o especial conquistou boa repercussão entre os telespectadores, o que não aconteceu neste ano.



Os jogos, normalmente, eram exibidos na faixa da manhã e tarde. E o “Central da Copa” surgia deslocado na grade de programação, antes do “Jornal da Globo”. Além disso, a emissora escalou Julio Cesar para ser um dos comentaristas.



O ex-goleiro tornou-se um dos símbolos da goleada histórica do 7 a 1. Não era uma unanimidade entre os brasileiros para defender a camisa 1 da seleção. Ficou estranho ouvir os comentários do ex-jogador. E para piorar, “Central da Copa” tentou ser um programa com pautas “divertidas”. Ficou apenas na tentativa. Grande parte sem graça alguma.



Por outro lado, no SPORTV, “Zona Mista” cumpriu sua missão com Felipe Andreoli e Mauricio Meirelles. Com um tom irreverente, cutucavam os convidados e mostravam um ”outro lado” dos jogos da Copa.



“Central da Copa” apenas desgastou a imagem de Tiago Leifert que deve ressurgir no vídeo no “The Voice Brasil”. O “Zona Mista” poderia ter ocupado a faixa noturna na TV Globo.



