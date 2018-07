Você está: FabioTV

"Nordestina batalhadora" comove Buddy Valastro no Batalha dos Confeiteiros 2





Vcfaz , publicado em 19/7/18, 10:41



Nesta quarta-feira (11/07), a segunda temporada do “Batalha dos Confeiteiros” chegou ao fim na Record TV. Buddy Valastro consagrou a sergipana Iara Cavalcanti como a grande vencedora da disputa. Luiz Toledo ficou em segundo lugar.



O talent show (reitero, talent show) terminou como uma boa surpresa. Mesmo com a dublagem artificial do apresentador, o programa funcionou melhor que o “Power Couple Brasil”. As peças se encaixaram na dinâmica da competição. Além disso, a atração fluiu com as decisões soberanas do norte-americano. Sem influência do público e dos mutirões que muitas vezes fragilizam a vontade real do telespectador comum.



“Batalha dos Confeiteiros” lembrou a estrutura de “O Aprendiz”. E isso é bom. A decisão de Buddy pode ter agradado grande parte dos telespectadores que, como o apresentador, se comoveu com a história de luta e de superação de Iara. A sergipana, a todo instante, falava das dificuldades enfrentadas em sua vida, desde a tenra infância. “Lá no sertão do Nordeste....”. “Batalhei muito para estar aqui”....”Sou representante do Nordeste”....”Sou nordestina e nunca vi neve”. Frisou tal aspecto para mostrar “suas dificuldades” para criar um efeito de neve em um bolo.



Ela apostou na emoção para vencer a disputa. Nem Gleici, vencedora do BBB18, usou tal “arma” tão explicitamente. Iara até criou uma expectativa de romance com outro colega do talent show. A confeiteira empregou artifícios de reality show no talent show.



“Batalha dos Confeiteiros” é um show de talentos. Os competidores mostram toda a sua experiência, versatilidade e competência ao “mestre” Buddy. Na realidade, desde os primeiros episódios, Luiz sobressaiu em relação aos concorrentes. O confeiteiro mostrou as suas habilidades na competição e deveria ter sido o grande vencedor. Até mesmo no desafio final, Iara criou um “bolo exótico” e sem o mesmo capricho do adversário.



Além de Luiz, Elisabeth também se destacou no programa. Ela foi atacada, na realidade, pelos adversários que se esforçavam em maximizar sentimentos de desafeto pela confeiteira. A mais experiente do grupo revidou e retrucou os concorrentes. Deu pimenta na edição. Cleverson até se jogou no chão após a decisão de Buddy que deixou a colaboradora do programa “Mulheres”, da TV Gazeta, na disputa. Exagero total.



Iara agora terá a oportunidade de trabalhar em uma das lojas do apresentador Buddy Valastro, a Carlo’s Bakery. Mesmo com as nossas ressalvas, desejamos que a sergipana colha êxitos nesta nova etapa profissional.



Fabio Maksymczuk













