"SóTocaTop" estreia em ritmo de Show da Virada





Vcfaz , publicado em 19/7/18, 10:43



Neste sábado (14/07), a TV Globo estreou "SóTocaTop". A nova atração liderada por Luan Santana e Fernanda Souza substitui o “Estrelas” que durante 12 anos ocupou as tardes dos sábados da emissora.

A nova aposta platinada basicamente é um “Show da Virada” semanal misturado com o “Globo de Ouro” que ganhou revival no VIVA. A arena lembra o especial de fim de ano que normalmente vai ao ar momentos antes do Réveillon. A maior diferença recai exatamente na dupla de apresentadores que conversa com os convidados.



O programa sempre receberá as atrações mais ouvidas nas rádios e nas plataformas digitais. Na estreia, lá estavam Gusttavo Lima, Zé Neto & Cristiano, Vitor Kley, Dilsinho, Ferrugem, MC Kekel, MC MM e Aldair Playboy. Há ainda a aposta da semana com um artista ou música que desponta no cenário musical. A agradável banda Melim ocupou a faixa com a música “Meu Abrigo”.



“SóTocaTop” resgata um formato que perdeu força nos anos 90 na TV brasileira. Desde então, programas estritamente musicais sumiram do cardápio oferecido ao telespectador. A Globo buscou um formato em desuso.



Luan Santana é uma das celebridades mais carismáticas. Não perdeu o foco e a humildade. Nome adequado para comandar o programa. Já Fernanda Souza ganha oportunidade de mostrar sua faceta de apresentadora na TV aberta.



"SóTocaTop" servirá basicamente de escada para o “Caldeirão do Huck”. Dependerá das estrelas musicais que rechearão o programa. Esse é o maior desafio para um programa semanal.



