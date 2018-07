Você está: FabioTV

Globo demonstra desorientação com novo "Vídeo Show"





Vcfaz , publicado em 19/7/18, 10:45



Nesta segunda-feira (16/07), a TV Globo reestreou " Vídeo Show ". O programa mais problemático da emissora continua a render dor de cabeça.



A escolha das ex-BBBs Vivian Amorim, Fernanda Keulla e Ana Clara, além da permanência de Sophia Abrahão mostram que os “socos” dados pela trupe do “Balanço Geral”, aqui em São Paulo, deixaram desnorteada a direção do canal que apostou em uma estratégia desorientada na nova fase do vespertino.



Nesta terça (18/07), por exemplo, ficou nítida a falta de experiência de Vivian e Fernanda durante a entrevista com Roberto Bonfim. O bate-papo poderia ter rendido ótimos momentos, mas as duas novas apresentadoras, juntamente com Sophia, não demonstraram grande vivência com a história da teledramaturgia do canal e, muito menos, da trajetória do ator. Ficou superficial. Ficaram nas “caras e bocas”.



“Vídeo Show” enfrenta um enorme desgaste. A direção demorou (e muito) para tirar Otaviano Costa do comando da atração. Apresentador que, pelo menos, dividia opiniões. Sophia apareceu até aqui sem grande destaque. E agora escalam duas comandantes que não possuem força suficiente para estancar a sangria do programa.



Há tempos, este espaço defende o óbvio. “Vídeo Show” deveria ser apresentado por Angélica que, atualmente, encontra-se sem função na TV Globo. O vespertino deveria seguir a linha do antigo Estrelas. Explorar as curiosidades do canal e do elenco platinado, sem a marca de publicidade institucional que corrói o vespertino.



Ana Clara é uma aposta que vale a pena. Ela é a responsável pela interação dos telenautas com o programa. Vivian Amorim e Fernanda Keulla poderiam ganhar mais identidade com o telespectador em reportagens (caso a direção perceba potencialidade na dupla). Possuir milhões de seguidores em redes sociais não deveria ser pré-requisito para tornar-se apresentadora ou conquistar uma vaga nas produções da casa.



O sinal vermelho já acendeu nos domínios no novo “Vídeo Show”.



