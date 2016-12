Você está lendo um tópico

Papo Aberto

O clip “Eu Escolhi Você” da Clarice Falcão censurado no YouTube

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 7 respostas e 171 visitas.





SEFREPE em Hoje, 10:58



anos | Set 2014 | Mensagens: 398 | Catalão - GO







https://vimeo.com/196533752 Atenção é só para maiores de 18 anos, porque, menores de dezoito não possuem genitálias.











SEFREPE em Hoje, 11:08



anos | Set 2014 | Mensagens: 398 | Catalão - GO







Do UOL, em São Paulo

A cantora Clarice Falcão afirmou que está recorrendo no YouTube após ter seu novo clipe de “Eu Escolhi Você” removido da plataforma.



O vídeo “causou” na noite de terça-feira (20) e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais por ser todo protagonizado pela genitália de vários modelos, homens e mulheres. O clipe acumulava cem mil visualizações quando o YouTube retirou do ar por “violar as políticas do YouTube sobre nudez ou conteúdo sexual".



“Não acho que o clipe seja genial, nem extremamente posicionado politicamente. O que ele trouxe à tona foi o quanto as pessoas têm muita raiva de 'piru' e de 'pepeca'”, afirmou a cantora, em mensagem ao UOL.



Ler mais

http://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2016/...er-ao-youtube.htm Clarice Falcão vai recorrer sobre censura de clipe: "Chocada com o choque"Do UOL, em São PauloA cantora Clarice Falcão afirmou que está recorrendo no YouTube após ter seu novo clipe de “Eu Escolhi Você” removido da plataforma.O vídeo “causou” na noite de terça-feira (20) e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais por ser todo protagonizado pela genitália de vários modelos, homens e mulheres. O clipe acumulava cem mil visualizações quando o YouTube retirou do ar por “violar as políticas do YouTube sobre nudez ou conteúdo sexual".“Não acho que o clipe seja genial, nem extremamente posicionado politicamente. O que ele trouxe à tona foi o quanto as pessoas têm muita raiva de 'piru' e de 'pepeca'”, afirmou a cantora, em mensagem ao UOL.Ler mais





Vladi em Hoje, 11:17



anos | Out 2008 | Mensagens: 111 | Tangará da Serra - MT



-sabe aquela história, quem não ve cara não ve coração, achei normal, tem coisa pior por ai...mas os caras são muitos feios....kkkkkkkkk....., ja as minas......gosto ta, cada um....cada um.





CyberBattery em Hoje, 11:50



anos | Out 2015 | Mensagens: 1072 | Carapicuíba - SP







Após a performance dos Macaquinhos no SESC em 2015, não me surpreendo com mais nada!





mauro_directv em Hoje, 13:11



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2289 | Foz do Iguaçu - PR



O que é e o que não é permitido



Conteúdo com teor sexual explícito, como pornografia, não é permitido. Vídeos que apresentem conteúdo fetichista serão removidos ou sofrerão restrições de idade, dependendo da gravidade da ação em questão. Em muitos casos, fetiches violentos, explícitos ou humilhantes têm sua exibição proibida no YouTube.



Qualquer vídeo que contenha nudez ou qualquer outro conteúdo sexual pode ser permitido, caso o intuito primário seja educativo, documental, científico ou artístico, que não seja uma exposição gratuita. Por exemplo, um documentário sobre câncer de mama é adequado, mas postar clipes do documentário fora do contexto talvez não seja. Lembre-se de que apresentar o contexto no título e na descrição pode nos ajudar e ajudar aos seus espectadores a definir o intuito primário do vídeo.



https://support.google.com/youtube/answer/2802002?hl=pt-BR



Daí a pessoa posta um vídeo de peladões com propósito apelativo e depois reclama que o culpado é o You Tobis Conteúdo com teor sexual explícito, como pornografia, não é permitido. Vídeos que apresentem conteúdo fetichista serão removidos ou sofrerão restrições de idade, dependendo da gravidade da ação em questão. Em muitos casos, fetiches violentos, explícitos ou humilhantes têm sua exibição proibida no YouTube.Qualquer vídeo que contenha nudez ou qualquer outro conteúdo sexual pode ser permitido, caso o intuito primário seja educativo, documental, científico ou artístico, que não seja uma exposição gratuita. Por exemplo, um documentário sobre câncer de mama é adequado, mas postar clipes do documentário fora do contexto talvez não seja. Lembre-se de que apresentar o contexto no título e na descrição pode nos ajudar e ajudar aos seus espectadores a definir o intuito primário do vídeo.Daí a pessoa posta um vídeo de peladões com propósito apelativo e depois reclama que o culpado é o You Tobis





xoto em Hoje, 13:45



anos | Out 2003 | Mensagens: 509 | Ilhéus - BA



Isso me faa lembrar o errôneas



NO COMENTS



as imagens letra melodia corpos.... Falam por si soh





Lucasfrade em Hoje, 14:29 Colaboração



anos | Fev 2005 | Mensagens: 3492 | Taubaté - SP



Ainda bem que a Ditadura Gay não impera no Youtube e tiraram do ar.





STOLEDO em Hoje, 14:30



anos | Dez 2010 | Mensagens: 662 | Borda da Mata - MG



assisti. vendo a turma , achei que dava pra participar do clip também. dá para levar pro lado artístico sim. a música, letra ,voz, é boa. apesar que assisti sozinho, não dá pra por na tv de casa ainda.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído