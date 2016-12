Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

SescTV exibe shows inéditos com BNegão & Seletores de Frequência e RZO

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 68 visitas.





Vcfaz.tv em Ontem, 20:54 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23275 | Redação





SescTV exibe shows inéditos com BNegão & Seletores de Frequência e RZO (Divulgação) SescTV exibe shows inéditos com BNegão & Seletores de Frequência e RZO (Divulgação)

O SescTV apresenta no dia 28 de dezembro, quarta, às 22h (assista também pela internet em sesctv.org.br/avivo) dois shows inéditos com as bandas brasileiras BNegão & Seletores de Frequência e RZO , exibidos em um mesmo programa. Com repertório de rap, hip hop e black music, os espetáculos foram gravados na sexta edição do Festival Batuque, em 2015. O evento é realizado anualmente no Sesc Santo André, na Região do Grande ABC, em São Paulo, e recebe artistas nacionais e internacionais, representantes da música negra e suas variações.



Com letras permeadas de crítica social e política, a banda BNegão e Seletores de Frequência abre as exibições no canal. O vocalista e guitarrista BNegão conta que tinha muitas composições, no final de 1999 e início de 2000, que não faziam o estilo musical do Planet Hemp e nem do The Funk Fuckers (grupos que integrou). Surgiu então a parceria com a Seletores de Frequência, na qual ele parte do rap para a música negra universal. “Dentro disso, para mim, está o rock, o hardcore. Está tudo dentro da mesma árvore”, explica. “Essa coisa de percussão, eu queria fazer desde o início da banda. Eu sempre achei que nossos discos ficaram devendo nesse quesito”, completa.



O próximo show traz a banda de rap e hip hop RZO , ou Rapaziada da Zona Oeste , criada em 1980, na periferia do distrito de Pirituba, na capital paulista. Integrante do grupo, MC Helião fala sobre o ecletismo musical que habita o parque onde costumam ir e, consequentemente, reflete na sonoridade da RZO. “No parque convivem juntos os punks, roqueiros, metaleiros, darks, sambistas e funkeiros”, enumera. “A gente fez um rap que abrange todo mundo. O pessoal do samba, do rock, do punk rock, os skatistas e os surfistas”, conclui. apresenta no dia 28 de dezembro, quarta, às 22h (assista também pela internet em sesctv.org.br/avivo) dois shows inéditos com as bandas brasileiras, exibidos em um mesmo programa. Com repertório de rap, hip hop e black music, os espetáculos foram gravados na sexta edição do Festival Batuque, em 2015. O evento é realizado anualmente no Sesc Santo André, na Região do Grande ABC, em São Paulo, e recebe artistas nacionais e internacionais, representantes da música negra e suas variações.Com letras permeadas de crítica social e política, a bandaabre as exibições no canal. O vocalista e guitarrista BNegão conta que tinha muitas composições, no final de 1999 e início de 2000, que não faziam o estilo musical do Planet Hemp e nem do The Funk Fuckers (grupos que integrou). Surgiu então a parceria com a Seletores de Frequência, na qual ele parte do rap para a música negra universal. “Dentro disso, para mim, está o rock, o hardcore. Está tudo dentro da mesma árvore”, explica. “Essa coisa de percussão, eu queria fazer desde o início da banda. Eu sempre achei que nossos discos ficaram devendo nesse quesito”, completa.O próximo show traz a banda de rap e hip hop, ou, criada em 1980, na periferia do distrito de Pirituba, na capital paulista. Integrante do grupo, MC Helião fala sobre o ecletismo musical que habita o parque onde costumam ir e, consequentemente, reflete na sonoridade da RZO. “No parque convivem juntos os punks, roqueiros, metaleiros, darks, sambistas e funkeiros”, enumera. “A gente fez um rap que abrange todo mundo. O pessoal do samba, do rock, do punk rock, os skatistas e os surfistas”, conclui.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído