Oi lança cobertura 4G em mais 151 municípios do Brasil

A Oi anuncia o lançamento de sua cobertura 4G em mais 151 municípios do Brasil (veja abaixo a lista completa das cidades), chegando a 284 cidades cobertas com a tecnologia em todo o país.



A Oi investiu mais de R$ 3,4 bilhões no período de janeiro a setembro desse ano, o que representa um crescimento anual de mais de 14%.A companhia está priorizando investimentos na expansão e na modernização da rede como uma das estratégias de seu plano de transformação operacional que visa a qualidade do serviço oferecido aos clientes em todas as regiões.



Os investimentos realizados em rede nesse ano estão concentrados em iniciativas de incentivo ao uso das redes 3G e 4G , nas ações estruturantes no core da rede móvel e na infraestrutura de transmissão e transporte com implementação dos projetos de infraestrutura, incluindo a expansão do backbone de rede óptica de transporte (OTN) de 100 Gbps, a modernização do Core da rede IP e a expansão de seu acesso por meio do projeto Single Edge.



