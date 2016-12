SAT - Natal !

Você está lendo um tópico

faog em Ontem, 21:45



anos | Dez 2006 | Mensagens: 1842 | Porto Alegre - RS



Feliz Natal para todos meus amigos



Mensagem musical de Natal - para todos meus amigos e amigas .

Uma de minhas netas, recém iniciando no mundo musical, nos oferece trecho de bela canção natalina.

Um Feliz Natal para Todos !



Link no Vimeo :

https://vimeo.com/194120105



J.B.F.LIMA em Ontem, 22:01



anos | Abr 2008 | Mensagens: 1418 | Barreiras - BA



faog , belíssima mensagem! E ainda mais com esse fundo musical maravilhosamente tocado por sua neta ! Parabéns pelo vídeo.



Pegando carona na sua postagem, gostaria de uma dica.

Na noite de natal vou receber aproximadamente 20 pessoas em minha casa, e como gosto sempre de música para animar o ambiente, hoje procurei por músicas natalinas em ritmos mais animados. As vezes musicas de natal tem um tom melancólico e quero ver meus convidados felizes;



Aqui na minha cidade numa loja de importados ouvi musicas de natal em ritmo de pagode interpretado por uma mulher, procurei no youtube e não localizei . Achei uns videos de Hellen Caroline, mas acho que não são essas musicas. Quem souber, agradeço pela informação.



FELIZ NATAL A TODOS.





CRISPIM em Ontem, 22:57 Moderação



anos | Fev 2006 | Mensagens: 6230 | Itajaí - SC



Vamos para mais um Ano Novo de 2017.



Show faog , parabéns pelo belo vídeo.





BOAS FESTAS A TODOS!







Abraços.

















