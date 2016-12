Você está lendo um tópico

Tony Bennet, Lady Gaga, Sam Smith e Adele se apresentam no Natal do Bis

Lady Gaga e Tony Bennet no show "Duets II" (Divulgação/Bis) Lady Gaga e Tony Bennet no show "Duets II" (Divulgação/Bis)



O canal Bis preparou um especial musical para este Natal. A primeira atração será exibido às 21h, "Tony Bennett – Duets II" . Com mais de 60 anos de carreira, Tony Bennett convidou 14 astros da música para regravações de clássicos americanos. Nesse especial se apresenta os artistas Lady Gaga, Amy Winehouse, Norah Jones e Michael Bublé cantando sucessos como "The Lady Is a Tramp", "Don't Get Around Much Anymore" e "Body and Soul".



Às 22h30 vai ao ar "Sam Smith – Radio 2 In Concert" . Ganhador de um Oscar, quatro Grammy Awards e um Globo de Ouro, a voz inconfundível de Sam Smith o colocou no topo das paradas com músicas como “Stay With Me” e “I'm Not The Only One”. O BIS exibe o show do cantor no BBC Radio Theatre em um especial de fim de ano em que ele apresenta o álbum “In the Lonely Hour”.



Já às 23h30 é a vez de "Adele – Live In London" . O fenômeno Adele continua e seu novo álbum provou ser um sucesso sem precedentes, batendo recordes em todo o mundo. Aqui, em um ambiente mais intimista, ela conversa com o apresentador Graham Norton e apresenta músicas do álbum “25”, sem deixar de fora outros grandes hits de sua carreira.



