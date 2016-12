Você está lendo um tópico

Lifetime exibe "Billboard Women in Music" com homenagem à Madonna

Madonna é a grande homenageada do "Billboard Women in Music" (Divulgação) Madonna é a grande homenageada do "Billboard Women in Music" (Divulgação)



O Lifetime exibe com exclusividade, no dia 25 de dezembro , a cerimônia de premiação "Billboard Women in Music" , evento anual que reconhece as melhores artistas da cena musical.



As mulheres selecionadas pela equipe editorial da revista Billboard têm sido uma inspiração na indústria da música, bem-sucedidas, líderes e inovadoras. A principal homenageada nesta edição foi Madonna, considerada a "mulher do ano", por sua influência e carreira artística transcenderem a música. O discurso de agradecimento da cantora no evento já é sucesso nas redes sociais, pela profundidade e engajamento feminista.



Outras cantoras também foram reconhecidas: Meghan Trainor, o prêmio Chart Topper, por seu desempenho segundo os rankings da revista; Kesha, levou o troféu Trailblazer, pelo caminho inspirador e interessante de sua trajetória artística; Alessia Cara, o prêmio Rulebreaker; Andra Day, como artista Powerhouse; e Halsey ganhou o prêmio Rising Star.



O evento foi realizado no dia 9 de dezembro, em Nova York, teve ainda a participação de Debbie Harry (Blondie) e da artista country pop Shania Twain, que recebeu o Icon Award. Entre as performances surpresa, destaque para as também premiadas Andra Day, Halsey e Hailee Stanfeld,. Em 2015, o prêmio de “Mulher do Ano” foi para a cantora Lady Gaga.



