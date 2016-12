Você está lendo um tópico

Comedy Central exibe "fritada" com o novo presidente americano

Trump é fritado em especial do Comedy Central (Divulgação/CC) Trump é fritado em especial do Comedy Central (Divulgação/CC)



Neste fim de ano, o Comedy Central relembra o programa "Roast" com o próximo presidente americano Donald Trump. O programa exibido em 2011, mostra o bilionário sendo alvo de grosserias e insultos por nomes como Jeffrey Ross, Seth MacFarlane, Gilbert Gottfried, Whitney Cummings, Snoop Dogg, Larry King, Marlee Matlin, Mike "The Situation" Sorrentino, Lisa Lampanelli e Anthony Jeselnic.



