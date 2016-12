Você está lendo um tópico

Televisão

Sky faz reorganização societária

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 51 visitas.





ALECIO BRASIL em Hoje, 08:18



anos | Nov 2007 | Mensagens: 877 | Vila Velha - ES





A operadora simplificou sua estrutura corporativa



A Anatel aprovou ontem, 21, a reorganização societária da Sky, operadora de DTH, controlada pela norte-americana AT&T. A empresa argumentou que precisava otimizar os serviços de telecomunicações e simplificar a estrutura corporativa. A reestruturação não promoveu qualquer mudança no controle da operadora, que continua contar com a participação das Organizações Globo, com 7%, e da Galaxy Brasil, com 93% (que é integralmente controlada pela gigante norte-americana).

A mudança societária constituiu na incorporação da Sky Brasil e da TV Capital pela Sky Banda Larga, que agora passa a ser controlada diretamente pelos dois sócios. A Sky Banda Larga por sua vez, controla as seguintes empresas:

TVF Belém, TVF Brasília, TVF Goiânia e TVF Sistemas. Controla também a Partel, a TV Show a Rapix, a Acom.com, a MMDS Bahia, a Acom TV e a Telserv.

A agência concedeu a autorização, mas as empresas terão que devolver uma das licenças de SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) e do SeAC (Serviço de Acesso Condicionado), pois as duas empresas tinham outorgas de banda larga e de TV paga.



http://www.telesintese.com.br/sky-faz-reorganizacao-societaria/ Sky faz reorganização societáriaA operadora simplificou sua estrutura corporativaA Anatel aprovou ontem, 21, a reorganização societária da Sky, operadora de DTH, controlada pela norte-americana AT&T. A empresa argumentou que precisava otimizar os serviços de telecomunicações e simplificar a estrutura corporativa. A reestruturação não promoveu qualquer mudança no controle da operadora, que continua contar com a participação das Organizações Globo, com 7%, e da Galaxy Brasil, com 93% (que é integralmente controlada pela gigante norte-americana).A mudança societária constituiu na incorporação da Sky Brasil e da TV Capital pela Sky Banda Larga, que agora passa a ser controlada diretamente pelos dois sócios. A Sky Banda Larga por sua vez, controla as seguintes empresas:TVF Belém, TVF Brasília, TVF Goiânia e TVF Sistemas. Controla também a Partel, a TV Show a Rapix, a Acom.com, a MMDS Bahia, a Acom TV e a Telserv.A agência concedeu a autorização, mas as empresas terão que devolver uma das licenças de SCM (Serviço de Comunicação Multimídia) e do SeAC (Serviço de Acesso Condicionado), pois as duas empresas tinham outorgas de banda larga e de TV paga.











ALECIO BRASIL em Hoje, 08:32



anos | Nov 2007 | Mensagens: 877 | Vila Velha - ES



organizações globo que continua contar com a participação das Organizações Globo, com 7%,

agora está muito bem explicado porque a FOX SPORTS E ESPORTE INTERATIVO, tiveram dificuldade para entrar na grade da sky, o quarto poder do Brasil GLOBO com esses 7% manda mais que a Galaxy Brasil, com 93% (que é integralmente controlada pela gigante norte-americana).

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído