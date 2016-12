Você está lendo um tópico

Maior satélite da Embratel, Star One é lançado com sucesso

A Embratel Star One lançou hoje, 21, o seu satélite D1, o maior da companhia, com bandas C, Ku e Ka, para atender ao mercado de TV e de banda larga. Com investimentos de US$ 400 milhões, o satélite ira irradiar o Brasil, as Américas do Sul, do Norte e Central





Satélite da Embratel lançado em 21 de 12 de 16

A Embratel Star One anuncia hoje, 21, o lançamento bem-sucedido do Star One D1. O novo satélite é resultado de mais de US$ 400 milhões de investimento e garantirá a oferta de uma nova capacidade satelital no Brasil e nas Américas do Sul, do Norte e Central. Está equipado com Bandas C, Ku e Ka.

Como nono integrante da frota da empresa, o Star One D1 é o maior já construído pela Embratel Star One. Faz parte da quarta geração, batizada como Família D, e complementa a estrutura já composta por cinco satélites em órbita geoestacionária (Star One C1, C2, C3, C4 e C12) e por três em órbita inclinada (Brasilsat B2, B3 e B4).

"Estamos muito felizes com o anúncio de hoje, que reforça nossa liderança de mercado no Brasil. Vamos ampliar as transmissões de dados do grupo, ter uma nova estrutura de backhaul de telefonia celular e acelerar a disseminação de banda llarga no Brasil", comemora José Felix, Presidente da América Móvil no Brasil, grupo de telecomunicações responsável pela Embratel Star One, Embratel, Claro e NET.

"Com esse lançamento, fortalecemos nossa posição como uma das maiores empresas de satélites no mundo e reafirmamos nosso compromisso em assegurar o crescimento e a qualidade da frota da Embratel Star One", diz José Formoso, CEO da Embratel.

O Star One D1 ocupa a posição orbital de 84° W e está equipado com as Bandas C, Ku e Ka - tecnologia que disponibiliza novas aplicações satelitais a custos atrativos. Com 6,3 toneladas, o novo satélite foi construído pela empresa canadense-americana SSL - Space Systems Loral e foi lançado em órbita por um foguete da francesa Arianespace. Possui 28 transponders (receptores e transmissores de sinais) em Banda C para garantir a disponibilidade de sinais de voz, TV, rádio e dados, incluindo Internet.

Tem 24 transponders na Banda Ku para assegurar a oferta de serviços de transmissão de vídeos, além de internet e telefonia para localidades remotas. Cerca de 300 transponders em Banda Ka permitem o acesso à banda larga de baixo custo via satélite e a transmissão de dados em altíssima velocidade. (assessoria de imprensa).



