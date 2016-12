Você está lendo um tópico

Band corta cesta de Natal e TV Cultura dará um frango aos funcionários

Guilherme Beraldo em Hoje, 10:21



A situação da TV Cultura que também não é das melhores, resolveu pela segunda vez em quatro anos presentear os seus 800 funcionários com um frango, você não leu errado: Não é peru, é um ‘frangão” que chega a 2kg (congelado). A distribuição começou na manhã desta quinta-feira (22).



