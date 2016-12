Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Delação do fim do mundo chega ao STF

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 76 visitas.





ALECIO BRASIL em Ontem, 18:23



anos | Nov 2007 | Mensagens: 878 | Vila Velha - ES







© image/jpeg stf-teori-zavascki-201629

Reportagem de VEJA desta semana traz os últimos desdobramentos da explosiva delação da Odebrecht, incluindo as cifras das propinas pagas pela empreiteira em doze países. As revelações dos executivos da companhia não à toa são chamadas de delação do fim do mundo: na lista de envolvidos estão incluídos presidentes, ministros, governadores, senadores, deputados e prefeitos.

Veja também

Brasil Veja quanto a Odebrecht pagou de propina em cada um dos 12 países

Brasil Para EUA, Odebrecht praticou ‘maior caso de suborno da história’

O texto conta detalhes da chegada das pastas com as delações ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) e mostra os números impressionantes do acordo: são 77 delações e mais de 900 depoimentos em vídeo, que serão analisados pelo relator da Lava Jato na corte, o ministro Teori Zavascki. O resultado desse trabalho, destaca a reportagem, pode banir uma geração inteira de políticos corruptos e mudar de vez os padrões deturpados de comportamento — ou consolidá-los para sempre, dependendo do que acontecer.

Para ler a reportagem na íntegra, compre a edição desta semana de VEJA no iOS, Android ou nas bancas. E aproveite: todas as edições de VEJA Digital por 1 mês grátis no Go Read.





http://www.msn.com/pt-br/noticias/crise-politic...;ocid=mailsignout Delação do fim do mundo chega ao STF© image/jpeg stf-teori-zavascki-201629Reportagem de VEJA desta semana traz os últimos desdobramentos da explosiva delação da Odebrecht, incluindo as cifras das propinas pagas pela empreiteira em doze países. As revelações dos executivos da companhia não à toa são chamadas de delação do fim do mundo: na lista de envolvidos estão incluídos presidentes, ministros, governadores, senadores, deputados e prefeitos.Veja tambémBrasil Veja quanto a Odebrecht pagou de propina em cada um dos 12 paísesBrasil Para EUA, Odebrecht praticou ‘maior caso de suborno da história’O texto conta detalhes da chegada das pastas com as delações ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) e mostra os números impressionantes do acordo: são 77 delações e mais de 900 depoimentos em vídeo, que serão analisados pelo relator da Lava Jato na corte, o ministro Teori Zavascki. O resultado desse trabalho, destaca a reportagem, pode banir uma geração inteira de políticos corruptos e mudar de vez os padrões deturpados de comportamento — ou consolidá-los para sempre, dependendo do que acontecer.Para ler a reportagem na íntegra, compre a edição desta semana de VEJA no iOS, Android ou nas bancas. E aproveite: todas as edições de VEJA Digital por 1 mês grátis no Go Read.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído