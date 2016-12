Você está lendo um tópico

Na virada do ano, SKY Pré-Pago abre o sinal dos canais Telecine

De 30 de dezembro a 5 de janeiro , a SKY irá disponibilizar os canais Telecine para clientes SKY Pré-Pago . Telecine Premium, Telecine Action, Telecine Touch, Telecine Pipoca, Telecine Fun e Telecine Cult ficam disponíveis para quem realizar uma recarga ou estiver com uma recarga ativa no período.



O destaque está na estreia de "Kung Fu Panda 3" no dia 31 de dezembro , às 22h, no Telecine Premium . Além disso, os clientes poderão assistir sucessos como "Deadpool", "Jurassic World - O Mundo dos Dinossauros", "Star Wars: O Despertar da Força", "O Bom Dinossauro" e "Zoolander 2".



