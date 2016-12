Sky Media Center em funcionamento

Você está lendo um tópico

rafakajuru em Ontem, 23:16



anos | Jun 2007 | Mensagens: 53 | Piracicaba - SP



Smurf_Valente em Hoje, 00:08



anos | Fev 2010 | Mensagens: 252 | Valente - BA



Legal, vi que eles deixaram um Plus com vc (vc paga o aluguel separado?), quantos minis vem no pacote com o Mídia Center? Vc está pagando quanto no geral? é preciso os cabos dos minis chegarem ao Mídia Center?

Outra Dúvida, tudo que se grava todos os minis tem acesso? ou tem um bloqueio só para cada um ver o que gravou?

rafakajuru em Hoje, 05:26



anos | Jun 2007 | Mensagens: 53 | Piracicaba - SP



Pago aluguel do Plus separado.

São 3 minis no Media Center.

Pago 370 mas meu pacote é o cinema top 2017.

Os cabos dos minis são ligados numa peça no telhado e o SMC também.

É possível fazer gravações em todos os pontos. E todos os equipamentos tem acesso às gravações. Entretanto, caso queira alterar isso existe um ajuste de compartilhamento no SMC.

O Plus não participa do sistema é não compartilha nAda com o SMC. Inclusive aqui, usa outra antena.

No vídeo tem um erro. O lnb do meu SMC é um faixa larga.

Caso melhore o tempo, amanhã farei um vídeo da instalação física.

