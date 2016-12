Você está lendo um tópico

Vasculhando a programação regional de Manaus

Olá, internautas



Estou em férias! Tive o prazer de conhecer as belezas e encantos de Manaus (AM). Por isso mesmo, fiquei desconectado e mais afastado da televisão. Porém, acompanhei trechos da programação regional da capital do Amazonas.



Atualmente, Manaus está com diferença de duas horas a menos para Brasília. Porém, há uma bagunça nos horários dos canais. A programação do SBT – Em Tempo , por exemplo, segue o fuso da Bahia. Uma hora a menos. O “SBT Brasil” entra em São Paulo às 19h45. Em Manaus, vai ao ar às 18h45. Entre o telejornal e a novela “A Gata”, entra o noticiário regional “Jornal Em Tempo”. O locutor brada logo no início “ZYA 250....Uma emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação”. Já no sábado, entre o “Hell’s Kitchen – Cozinha Sob Pressão” e o “Sabadão com Celso Portiolli”, vai ao ar uma faixa de notícias do Amazonas.



O horário do almoço é recheado dos telejornais focados em notícias do mundo do crime. Na afiliada da Band , TV Band Amazonas, entra o “Câmera 13” apresentado por uma mulher. A apresentadora fala da apreensão de drogas, assassinatos, roubos, entre outros assuntos correlatos. Uma “Datena de saias”.



Nesta faixa horária, ainda entra o “Cidade Urgente” comandado por Alvaro Campelo, um apresentador que também é político. Ele recebe, no estúdio, desempregados que estão à procura de uma recolocação profissional. Também visita a casa dos telespectadores e faz uma surpresa (estilo do Gugu). Em meio ao comando do programa, ele fala das suas atividades na Câmara Municipal. Dos projetos que defende e de sua atuação parlamentar. Campanha diária pela TV.



Como a programação também segue uma hora a menos do fuso de Brasília, o “MasterChef” não vai ao ar ao vivo. Mesmo assim, na tela, o logotipo da Band vai com a inscrição ao vivo. Informação distorcida ao telespectador amazonense (acompanhei toda a final e Marcelo é o vencedor moral desta edição. Aliás, já esperava o que aconteceu com a “vitória” da Dayse).



Já na afiliada da Record em Manaus, na faixa das 19 horas (horário local), vai ao ar o reality “ Peladão a Bordo ”. O programa reúne mulheres que disputam o título de Rainha. A vitoriosa participa de diversos eventos e, por isso, até tem uma prova de etiqueta ao estilo Fabio Arruda. Com os recursos escassos de uma afiliada, a atração coloca todas em uma lancha (ou iate, como falam). Câmeras de segurança gravam as garotas. Bem ao estilo Busão do Brasil, de triste memória exibida pela Band. Intrigas entre as adversárias, racismo e fofoca fizeram parte dos episódios que assisti. Igual a qualquer reality de formato vencido. As participantes que estão na “berlinda” ou “paredão”, neste caso, encaram a “bóia”. E a vitoriosa vai para a suíte mais luxuosa do iate. O repórter mostra a torcida das prováveis eliminadas do dia.



Durante a minha passagem em Manaus, ocorria mais uma edição do Torneio Internacional de Futebol Feminino. No hotel onde fiquei, as seleções do Brasil, Itália, Rússia e Costa Rica também estavam hospedadas. Tomava o café da manhã com dezenas de jogadoras. As do Brasil, ficavam em um recinto. Já as meninas da Itália, ficavam do outro lado. Não se misturavam e nem se falavam. Em um dia, mesas à frente, vi o dirigente Marco Aurélio Cunha que cuida atualmente do futebol feminino do Brasil. Mal tomava o café da manhã. Ficava o tempo todo no celular. Além das jogadoras, tem a equipe técnica das seleções. Técnico, auxiliar técnico, entre outras dezenas de profissionais. Foi interessante acompanhar o dia a dia das esportistas. Em uma noite, acompanhei no hotel a premiação das melhores do ano do futebol feminino nacional. O jornalista Nivaldo De Cillo foi o mestre de cerimônia. Excelente profissional. Flamengo foi o campeão da temporada. Jogadoras do Rio Preto foram homenageadas (artilheira do campeonato e gol mais bonito). Infelizmente, notei a pouca presença da imprensa.



Um dia liguei em casa e soube que o Jornal Nacional já tinha sido exibido. Em Manaus, naquele momento, a TV Globo iniciava a novela das seis “Sol Nascente” e o “JN” ainda não tinha entrado. Portanto, é muito provável que o noticiário não entre ao vivo no Amazonas. E a RedeTV! exibe a programação com duas horas de diferença. Igual ao VIVA. O “SuperPop” chega a enfrentar “A Lei do Amor” em Manaus. “Pai Herói” vai ao ar às 21h30 e também disputa a preferência com a novela das nove da TV Globo. Portanto, a emissora platinada segue o horário local, Band e SBT com uma hora a menos, e RedeTV! e VIVA com duas horas a menos. É uma bagunça na grade horária para quem não está habituado. Eu mesmo fiquei confuso.



Como sempre ressalto neste espaço, Brasil é muito mais que o eixo Rio-São Paulo. E, infelizmente, a programação nacional não valoriza as diferentes culturas do nosso País.



