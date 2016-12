Você está lendo um tópico

Esporte Interativo fecha acordo para exibir os jogos do Palmeiras

O canal esportivo Esporte Interativo, anunciou que fechou contrato de exibição das partidas do Palmeiras, campeão deste ano do Campeonato Brasileiro, para os próximos anos.



O clube foi o último a fechar acordo com o canal fechado. O contrato começa a valer nos próximos anos e dará o direito de exibição das partidas do clube referentes ao Campeonato Brasileiro a partir do ano de 2019, com validade até 2024.



O Clube falou sobre o acordo em comunicado em seu site. “É uma parceria que une duas grandes instituições. Sabemos que a força da Turner pode contribuir substancialmente para tornar o nosso Alviverde ainda mais forte. Da mesma forma, não tenho dúvidas de que o engajamento de nossa torcida multiplicará o investimento feito no clube”, falou Paulo Nobre, presidente do alviverde.



