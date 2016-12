Você está lendo um tópico

Fala de Temer é recebida com panelaços em diversas cidades

Ademir em Hoje, 17:38



O pronunciamento oficial do presidente Michel Temer (PMDB) em rede nacional de rádio e televisão feito na noite deste sábado, 24, foi recebido com panelaço em diversas cidades do Brasil. Nas redes sociais, houve relatos de protestos em cidades como São Paulo, Rio, Salvador, Brasília, Recife, Porto Alegre, Bauru e Feira de Santana.



Na capital fluminense, foi possível ouvir o som das panelas em boa parte da zona sul, como no Botafogo e em Copacabana, mas também em bairros como a Tijuca. Em São Paulo, houve panelaço em boa parte da região central e também nas zonas Sul e Oeste, em locais como Perdizes, Pompeia e Pinheiros.



Em sua fala, Temer apresentou um balanço de sua gestão até o momento e alegou que enfrentou "imensos desafios" nos primeiros meses de governo, mas que tem trabalhado "dia e noite para fazer as reformas necessárias" para o País voltar a crescer. Segundo ele, o Brasil está "no caminho certo" e o próximo Natal "será muito melhor do que este".



"O Brasil tem pressa, e eu também. Nesses poucos meses do nosso governo, muito já foi feito. Com os esforços que fizemos, a inflação caiu e voltou a ficar dentro da meta, o que vai colocar um freio na carestia que você sente no supermercado", disse o presidente.



Temer afirmou que no próximo ano o País retomará investimentos e diminuirá o número de desempregados. "Precisamos crescer. Trabalhamos para voltar a crescer. Vamos crescer. Desta vez, um crescimento sustentável e responsável. Estamos mudando as estruturas do nosso País."



No vídeo, ele lembrou da aprovação recente no Congresso da PEC que limita os gastos públicos e da lei que moraliza e dá transparência à administração das estatais, além da reforma do ensino médio, que foi aprovada apenas na Câmara e aguarda análise do Senado. O presidente também afirmou que começou a preparar o terreno para a reforma da Previdência, tema espinhoso que deverá ser analisado pelos parlamentares no início do ano que vem. Ele finalizou a mensagem fazendo uma homenagem ao cardeal dom Paulo Evaristo Arns, falecido no dia 14 de dezembro.



Larry.Tate em Hoje, 18:20



anos | Out 2007 | Mensagens: 1581 | São Paulo - SP



Na zona Oeste de São Paulo não ouvi nada.

Talvez por que no horário do pronunciamento todas as panelas do bairro estavam cheias cozinhando a ceia de Natal.





Paulo Frank em Hoje, 19:57



anos | Set 2014 | Mensagens: 970 | Ijuí - RS



Será que, na sequência, vem o pedido de impeachment???

















