Morre o cantor George Michael aos 53 anos

Morre o cantor George Michael aos 53 anos



O cantor britânico George Michael morreu aos 53 anos na tarde deste domingo (25). De acordo com o site de notícias da BBC, a informação foi confirmada por seu assessor de imprensa.



"É com grande tristeza que confirmamos que o nosso amado filho, irmão e amigo George morreu em paz em casa durante o Natal. A família pede respeito e privacidade neste momento difícil e emotivo, não haverá mais declarações", disse seu assessor.





O cantor morreu em sua casa em Oxfordshire, no sudeste da Inglaterra

A polícia de Thames Valley confirmou que ao serviço de ambulância compareceu em uma casa em Goring, em Oxfordshire mais cedo e que não havia circunstancias suspeitas.



George nasceu em East Finchley, Norte de Londres. Ele começou seu envolvimento com a música como DJ tocando em clubes e escolas. Em 1981 ele criou o Wham! Com o seu colega de escola, Andrew Ridgeley, os dois seguiram a parceria até 1986. Em 1984 ele lançou seu primeiro disco solo e a música “Careless Whisper” se tornou um hit mundial. Ao longo de sua trajetória, Michael vendeu mais de 100 milhões de álbuns. Ele estava trabalhando em um novo disco com o produtor e compositor Naughty Boy.



