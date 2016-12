Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Bis exibe show histórico de George Michael

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 31 visitas.





robertoscalon em Hoje, 19:58 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7586 | Belo Horizonte - MG





George Michael se apresenta no canal Bis (Divulgação) George Michael se apresenta no canal Bis (Divulgação)



Em homenagem ao cantor George Michael, que faleceu neste domingo (25), aos 53 anos de idade, o Canal BIS exibe hoje (26), o histórico show "George Michael: Live At Palais Garnier Paris" , gravado na França, em 2012. Ícone pop dos anos 80, o cantor britânico ficou famoso como integrante do duo Wham! e, mais tarde, manteve o sucesso na carreira solo, vendendo mais de 100 milhões de álbuns.



Com imagens dos bastidores e depoimentos do cantor, a apresentação no Palais Garnier Opera House reúne os principais sucessos de George Michael embalados na turnê "Symphonica", que deu origem ao último disco do artista. Após a exibição na TV, a atração estará disponível para assinantes no BIS Play .



"George Michael: Live At Palais Garnier Paris" vai ao ar dia 26 de janeiro, às 20h no canal Bis . Em homenagem ao cantor George Michael, que faleceu neste domingo (25), aos 53 anos de idade, o Canalexibe hoje (26), o histórico show, gravado na França, em 2012. Ícone pop dos anos 80, o cantor britânico ficou famoso como integrante do duo Wham! e, mais tarde, manteve o sucesso na carreira solo, vendendo mais de 100 milhões de álbuns.Com imagens dos bastidores e depoimentos do cantor, a apresentação no Palais Garnier Opera House reúne os principais sucessos de George Michael embalados na turnê "Symphonica", que deu origem ao último disco do artista. Após a exibição na TV, a atração estará disponível para assinantes novai ao ar diaàs 20h no canal























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído