Cameron Dallas estrela novo reality-show na Netflix

Cameron Dallas estrela novo reality-show na Netflix (Divulgação) Cameron Dallas estrela novo reality-show na Netflix (Divulgação)



O reality show de Cameron Dallas, astro das redes sociais e especialmente do Vine, serviço de vídeo que foi extinto pelo Twitter recentemente, vai estrear uma nova série na Netflix .



Aos 22 anos, Dallas foi eleito recentemente o astro de redes sociais mais influente do mundo e angariou um total de 35 milhões de seguidores através de várias plataformas sociais. Em "Chasing Cameron" , novo reality show na Netflix , ele leva seus amigos à reboque para uma turnê ao redor do mundo, conhecendo fãs e comparecendo a eventos. Durante a primeira temporada, Dallas vai elevar sua carreira ao próximo nível.



