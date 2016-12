Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Lifetime exibe documentário e filme sobre crime envolvendo o produtor do reality "Survivor"

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 105 visitas.





robertoscalon em Hoje, 21:07 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7592 | Belo Horizonte - MG





Cena do telefilme "Crime no México" (Divulgação/Lifetime) Cena do telefilme "Crime no México" (Divulgação/Lifetime)



Em 2010, o produtor de reality show s Bruce Beresford-Redman, conhecido pelo trabalho em "Survivor" , se transformou no principal suspeito do assassinato de sua esposa, no balneário de Cancun, no México. Nesta quarta (28), o Lifetime estreia duas produções sobre o caso: o documentário "Além das Notícias: Assassinato no México" e o filme original Lifetime "Crime no México"



Antes da estreia do filme sobre o caso de Bruce Beresford-Redman, produtor do reality show "Survivor", o Lifetime exibe o especial inédito "Além das Notícias: Assassinato no México" . A produção apresenta entrevistas com familiares e amigos de Bruce Beresford-Redman e também traz informações detalhadas do julgamento no México.



Em seguida, a produção original inédita "Crime no México" conta o caso real de Bruce Beresford-Redman, um produtor de TV que se tornou o principal suspeito do assassinato de sua esposa. Conhecido por produzir o popular reality show "Survivor" , Bruce (Colin Egglesfield) decide levar a família para Cancun, no México, em abril de 2010, numa tentativa de salvar seu casamento – após um caso de infidelidade. Porém, a viagem se transforma em um pesadelo ao sua esposa, Monica (Leonor Varela), ser encontrada morta por estrangulada e morta. E Bruce se torna o principal suspeito, enfrentando a possibilidade de extradição para ser julgado pelo assassinato.



Especial "Crime no México" vai ao ar no dia 28 de dezembro , a partir das 21h10 no Lifetime . Em 2010, o produtor des Bruce Beresford-Redman, conhecido pelo trabalho em, se transformou no principal suspeito do assassinato de sua esposa, no balneário de Cancun, no México. Nesta quarta (28), oestreia duas produções sobre o caso: o documentárioe o filme originalAntes da estreia do filme sobre o caso de Bruce Beresford-Redman, produtor do"Survivor", oexibe o especial inédito. A produção apresenta entrevistas com familiares e amigos de Bruce Beresford-Redman e também traz informações detalhadas do julgamento no México.Em seguida, a produção original inéditaconta o caso real de Bruce Beresford-Redman, um produtor de TV que se tornou o principal suspeito do assassinato de sua esposa. Conhecido por produzir o popular reality show, Bruce (Colin Egglesfield) decide levar a família para Cancun, no México, em abril de 2010, numa tentativa de salvar seu casamento – após um caso de infidelidade. Porém, a viagem se transforma em um pesadelo ao sua esposa, Monica (Leonor Varela), ser encontrada morta por estrangulada e morta. E Bruce se torna o principal suspeito, enfrentando a possibilidade de extradição para ser julgado pelo assassinato.Especialvai ao ar no dia, a partir das 21h10 no























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído