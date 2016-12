Você está lendo um tópico

Igreja Universal vai pagar R$ 575 milhões à Record por horários

Rafa! em Hoje, 21:42



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1371 | São Paulo - SP



De acordo com a coluna de Ricardo Feltrin, no UOL, a Igreja Universal do Reino de Deus deve pagar à TV Record por volta de R$ 575 milhões em 2016, pela compra da faixa horária da emissora nas madrugadas de segunda a domingo.



Segundo informações da coluna, trata-se de um valor 139,58% maior que o estimado exatos 10 anos atrás, em 2006, quando a igreja desembolsou cerca de R$ 240 milhões pela mesma faixa diária de aproximadamente seis horas. No mesmo período a inflação segundo o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado) foi de 96,34%.







Pensando na missão de uma instituição religiosa, o Catraca Livre questiona: será que não há nada mais útil para se fazer com este dinheiro? Por exemplo: comprar cestas básicas ou casas populares e distribuir às pessoas em situação de rua?



De acordo com o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socieconômicos), o preço médio da cesta básica em São Paulo, a maior cidade do país, em novembro de 2016, foi de R$ 450,39. Sabe quantas cestas básicas a Universal poderia comprar com os tais R$ 575 milhões? 1.276.671! Isso, mesmo: um milhão, duzentos e setenta e seis mil, seiscentos e setenta e uma cestas básicas!



Se pensarmos em casas populares no valor aproximado de R$ 50 mil, o número também é espantoso. Seriam 11.500 casas populares. Onze mil e quinhentas famílias que teriam um teto para morar.



É claro que a Igreja Universal não tem obrigação nenhuma em pegar esse dinheiro e transformá-lo em donativos. Mas, pensando nos preceitos cristãos, os números geram, no mínimo, uma reflexão: investir em exibição televisiva é a melhor alternativa para o montante?



Obs.: Não defendendo a Universal, mas ela faz diversos trabalhos sociais pelo país a fora, então é injusto o Catraca Livre pedir para a Universal construir casas, hã, comprar cestas básicas e tal.



marciossantana em Hoje, 22:28



anos | Mar 2005 | Mensagens: 524 | Aracaju - SE



"...o Catraca Livre questiona: será que não há nada mais útil para se fazer com este dinheiro? Por exemplo: comprar cestas básicas ou casas populares e distribuir às pessoas em situação de rua?"







Falou tudo o que eles menos fazem, ajudar o próximo e com esse montante então...

















