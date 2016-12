Globo relembra os fatos do ano na "Retrospectiva 2016"

Você está lendo um tópico

Sérgio Chapelin e Glória Maria apresentam a ‘Retrospectiva 2016’ (César Alves/Globo) Sérgio Chapelin e Glória Maria apresentam a ‘Retrospectiva 2016’ (César Alves/Globo)



2016 foi marcado por escândalos e impeachment na política nacional, surpresas na política internacional, crise na economia dos estados, tragédia em acidente aéreo, ataques terroristas pelo mundo e uma bonita festa olímpica no Brasil, entre muitos outros acontecimentos, esse ano entrará para a história como um dos mais agitados dos últimos tempos. Na próxima sexta-feira (30) é de Glória Maria e Sérgio Chapelin a missão de relembrar os principais acontecimentos do ano, no Brasil e no mundo, na ‘Retrospectiva 2016’ , direto do Boulevard Olímpico, no Rio de Janeiro, e do Palácio do Planalto, em Brasília.



Este será lembrado como o ano em que o Brasil teve o seu segundo presidente da república julgado e afastado. Nunca, na história, houve tantos escândalos envolvendo políticos e empresários tão poderosos. A população sai de casa para protestar, indignada com a corrupção. No esporte, entre tantas, uma notícia tão boa e outra tão ruim. O Rio de Janeiro surpreende até os mais otimistas e recebe o mundo para os Jogos Olímpicos com uma festa bonita, bem feita e emocionante. Mas, antes do ano olímpico acabar, uma tragédia aérea termina com mais de 70 passageiros mortos, entre eles a delegação praticamente inteira da Chapecoense, clube catarinense que vivia o melhor momento de sua história.



Pelo mundo, terror, terremotos, acordo de paz e drama de refugiados, em êxodo recorde. Nos Estados Unidos, o republicano Donald Trump surpreende o mundo e todas as pesquisas e vence a democrata Hillary Clinton. Na economia brasileira, o desemprego bate recorde e alguns estados, em crise, decretam falência. Na saúde, o mosquito aedes aegypti continua assustando a população e as grávidas com novas ameaças: a zika e a microcefalia.



