Fevereiro: Telecine traz comédia com Ingrid Guimarães e drama com Hugh Jackman

O VCFAZ.TV continua trazendo em primeira mão as novidades de fevereiro na Rede Telecine . Superestreia" são a aventura "Deuses do Egito" , a comédia romântica "Casamento Grego 2" , o drama "O Quarto de Jack" e o terror "Rua Cloverfield, 10" . Conheça as demais estreias do canal.



Ingrid Guimarães, Caco Ciocler e Domingos Montagner estão em "Um Namorado Para Minha Mulher" ( (24 de fevereiro , às 22h. Após 15 anos vivendo juntos, Chico quer se separar de sua esposa, Nena, mas não tem coragem. Ele contrata um amante para ela na intenção de que Nena se envolva com ele e peça o divórcio. A partir daí, suas vidas entrarão em uma série de peripécias que envolvem a arte da conquista e reconquista do amor.



Hugh Jackman e Taron Egerton estrelam a cinebiografia "Voando Alto" ( 06 de fevereiro , às 22h). Eddie sonha em ir para as Olimpíadas e após ser dispensado da equipe de esqui, percebeu que teria uma chance na categoria de salto. Para conseguir, ele conta com a ajuda de um ex-esportista. Clive Owen e Maria Bello protagonizam "Um Fim de Semana Diferente" ( 16 de fevereiro , às 19h55). O longa apresenta Anthony, que com apenas oito anos de idade, está um pouco nervoso com o fato de ter que passar um fim de semana com sua mãe, alcoólatra, e seu pai Walt, que após o divórcio se tornou uma pessoa muito azarada.



Emma Watson e Daniel Brühl estão em "Amor e Revolução - O Inferno tem Saída" ( 17 de fevereiro , às 22h). Em meio ao golpe de estado no Chile, as massas estão nas ruas protestando, entre eles um casal alemão, Lena e Daniel. Quando o rapaz é levado pela polícia secreta de Pinochet, Lena decide se juntar a um culto religioso da Colonia. "Drama em Família" (09 de fevereiro , à 0h) segue três crianças perdidas quando atingem a maioridade, no East Village de Nova York, durante os anos 1980 - década marcada pela agitação cultural, que terminou em distúrbios no Tompkins Square Park. Com Emile Hirsch e Ethan Hawke no elenco.



Vincent Cassel estrela "Doce Veneno" ( 20 de fevereiro , às 22h). Antoine e Laurent são grandes amigos que decidem fazer uma viagem juntos para a Córsega, levando também suas respectivas filhas. No entanto, o que parecia ser uma oportunidade de descanso em um lugar perfeito vira uma grande confusão quando Louna, filha de Antoine, se apaixona por Laurent. Katherine Heigl, Ben Barnes e Clea DuVall estrelam o drama romântico "Jackie e Ryan - Amor Sem Medidas" ( 23 de fevereiro , às 18h30). Barnes é um artista folk nômade e Heigl, uma mãe solteira, que luta pela guarda da filha, encontram forças juntos e mantêm um relacionamento que pode mudar a vida de ambos para sempre.



Bruce Willis e Claire Forlani estão em "Carga Perigosa" ( 03 de fevereiro , às 22h). Eddie é um chefão do crime que decide acabar com um inimigo. Ele monta um plano ousado que consiste em roubar um grande carregamento feito por esse rival e levá-lo à ruína. Bruce Willis também está em "Assalto Ao Poder" ( 22 de fevereiro , à 0h). Um grupo de ladrões de banco é perseguido por um agente do FBI suicida que descobre um propósito mais profundo por trás dos roubos e homicídios.



Martin Freeman, Tina Fey e Margot Robbie estrelam a comédia "Uma Repórter em Apuros" ( 10 de fevereiro , às 22h). Disposta a fazer algo diferente, Kim Baker aceita a proposta de ser a correspondente do canal em pleno Afeganistão. Lá ela encontra um ambiente completamente diferente, onde os correspondentes de diversos países precisam se adaptar aos costumes locais e, ao mesmo tempo, lidar com o perigo constante. Ben Kingsley, Grace Gummer e Patricia Clarkson estão na comédia "Assumindo a Direção" ( 14 de fevereiro , às 20h05). Como o fim de seu casamento, uma escritora conhece um instrutor que também está com problemas no relacionamento. Em companhia um do outro, eles acham a força e a coragem de voltar para a estrada.



Rupert Grint e Ron Perlman estrelam a comédia "Moonwalkers - Rumo À Lua" (02 de fevereiro , às 23h50). Em 1969, o homem vai pisar na Lua. Só que há o receio de que a Apollo 11 não consiga pousar pousar, assim, um agente da CIA é enviado a Londres para encontrar o cineasta Stanley Kubrick e pedir que ele filme um pouso falso na Lua caso o real falhe. Ao invés de Kubrick, encontra Jonny, um agente fracassado de uma banda de rock hippie. Juntos, eles embarcam na infeliz missão de fazer um filme.



Abigail Breslin e Arnold Schwarzenegger estrelam "Contágio - Epidemia Mortal" ( 13 de fevereiro , às 23h55), uma adolescente do Midwest é infectada por uma doença que a transforma em zumbi. Durante sua transformação, seu amoroso pai fica a seu lado apesar das circunstâncias. Em "Tumba Aberta" ( 11 de fevereiro , às 23h55), John acorda em uma vala, cercado por cadáveres. Ele não tem a menor ideia de como foi parar lá. Ele é acolhido por um grupo de estranhos, mas fica na dúvida de quem matou todas aquelas pessoas.



Dakota Fanning, Elizabeth Banks e Diane Lane estrelam o suspense "Todos os segredos" ( 27 de fevereiro , às 22). Uma detetive tenta desvendar o mistério no desaparecimento de uma criança. Ronnie e Alice, culpadas por homicídio infantil sete anos atrás, são as principais suspeitas. "Cut Bank: Assassinato Por Encomenda" ( 22 de fevereiro , às 20h10), Dwayne McLaren, um astro de futebol americano nos tempos do colégio, percebe essa uma dura realidade quando é obrigado a fazer pequenos trabalhos como mecânico para o sogro. Até que Dwayne tem a chance de ganhar uma grande recompensa após conseguir provas do assassinato do carteiro local Georgie Wits. Com Liam Hemsworth, Billy Bob Thornton e John Malkovich.



Omar Sy e Laurent Lafitte são "Os Incompatíveis" ( 15 de fevereiro , às 22h), dois policiais de mundos diferentes investigam o assassinato da mulher do influente Jean-Eric Chaligny, primeiro patrono da França. Katie Holmes é "A Justiceira" ( 14 de fevereiro , às 16h15). A srta. Meadows mantém uma vida secreta como vigilante, onde faz o que for necessário para que o bem saia vitorioso. Quando ela se envolve com o xerife ela passa a repensar sobre quem realmente é.



