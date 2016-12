Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

2017: Multishow renova humorísticos e investe em eventos musicais

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 170 visitas.





robertoscalon em Ontem, 23:49 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7594 | Belo Horizonte - MG





"Vai Que Cola!" ganha nova temporada em 2017 (Divulgação/Multishow) "Vai Que Cola!" ganha nova temporada em 2017 (Divulgação/Multishow)



O VCFAZ.TV traz para você em primeira mão as novidades que os canais da TV paga prepararam para o próximo ano. Em 2017, Multishow continuará investindo nos pilares que compõe a sua programação: música, humor e viagens. O canal traz novas temporadas dos seus programas de sucesso, transmitirá os grandes eventos musicais previstos para o ano, além de trazer novos programas como uma atração comandada por Luan Santana.



A grande novidade humorística do Multishow para o ano é o novo programa estrelado por Paulo Gustavo. Com título provisório de “A Vila” , Paulo Gustavo é um ex-palhaço, que estaciona seu trailer em uma vila após a falência do circo onde trabalhava. O cenário será uma arena rodeada pela plateia e representará a cada semana um diferente gênero do humor. A atração de 25 episódios com redação final de Leandro Soares e direção de Pedro Antonio. No elenco estão nomes como Monique Alfradique e Teuda Bara.



Tatá Werneck também ganha uma nova atração, o talk show "Lady Night" . Seguindo o tradicional modelo dos programas de entrevista, a humorista receberá um convidado por programa para um bate-papo cheio de humor. O principal sucesso do canal, “Vai Que Cola” ganha uma nova temporada que pretende manter o mesmo elenco e contará com Paulo Gustavo somente em participações.



“Suburbanos” , atração de Rodrigo Sant’Anna ganha terceira temporada e o comediante voltará com suas famosas personagens Valéria e Carol Paixão em alguns capítulos. Na nova leva, a série mostrará a vida do protagonista Jefinho do Pagode agora como ex-celebridade. Ele transforma sua mansão em um museu e vira empresário de transporte, enquanto não volta a cantar. O canal também confirmou novas temporadas de seus humorísticos “Multi Tom”, “Ceará Fora da Casinha”, “Xilindró”, "Toc's de Dalila", "Treme Treme”, "Tudo Pela Audiência” e "Procurando Casseta & Planeta" .



Na parte musical, uma das novidades é a atração que Luan Santana comandará no canal. O cantor apresentará durante três meses uma atração musical ao vivo, de uma hora e meia de duração, às quartas-feiras. Ele receberá convidados, no estilo do “ Música Boa ao Vivo ”, com Anitta, que seguirá na grade e ganha uma nova temporada. No próximo ano, o Multishow transmitirá novamente, ao vivo, alguns dos maiores festivais de música do país. Já estão confirmadas na grade do canal pago as exibições do "Rock in Rio" , do "Lollapalooza" e do "Planeta Atlântida" .



O ano também será de grandes viagens para a equipe do canal. Bruno De Luca conhecerá, com o "Vai pra Onde? ’, a Esfinge e as pirâmides do Egito, Didi Wagner leva o "Lugar Incomum" para a Nova Zelândia e o "Anota aí - Os 10 mais" , de Titi Müller, viaja até Portugal, fazendo uma lista das melhores coisas para se fazer, ver e comer no país.



Upfront 2017

A&E

Disney Channel

Disney Junior

Disney XD

E!

FOX

Gloob

GNT

HBO

History

MAX

MTV

TBS

Telecine

TNT

Warner traz para você emas novidades que os canais da TV paga prepararam para o próximo ano. Em 2017,continuará investindo nos pilares que compõe a sua programação: música, humor e viagens. O canal traz novas temporadas dos seus programas de sucesso, transmitirá os grandes eventos musicais previstos para o ano, além de trazer novos programas como uma atração comandada por Luan Santana.A grande novidade humorística dopara o ano é o novo programa estrelado por Paulo Gustavo. Com título provisório de, Paulo Gustavo é um ex-palhaço, que estaciona seu trailer em uma vila após a falência do circo onde trabalhava. O cenário será uma arena rodeada pela plateia e representará a cada semana um diferente gênero do humor. A atração de 25 episódios com redação final de Leandro Soares e direção de Pedro Antonio. No elenco estão nomes como Monique Alfradique e Teuda Bara.Tatá Werneck também ganha uma nova atração, o. Seguindo o tradicional modelo dos programas de entrevista, a humorista receberá um convidado por programa para um bate-papo cheio de humor. O principal sucesso do canal,ganha uma nova temporada que pretende manter o mesmo elenco e contará com Paulo Gustavo somente em participações., atração de Rodrigo Sant’Anna ganha terceira temporada e o comediante voltará com suas famosas personagens Valéria e Carol Paixão em alguns capítulos. Na nova leva, a série mostrará a vida do protagonista Jefinho do Pagode agora como ex-celebridade. Ele transforma sua mansão em um museu e vira empresário de transporte, enquanto não volta a cantar. O canal também confirmou novas temporadas de seus humorísticosNa parte musical, uma das novidades é a atração que Luan Santana comandará no canal. O cantor apresentará durante três meses uma atração musical ao vivo, de uma hora e meia de duração, às quartas-feiras. Ele receberá convidados, no estilo do “”, com Anitta, que seguirá na grade e ganha uma nova temporada. No próximo ano, otransmitirá novamente, ao vivo, alguns dos maiores festivais de música do país. Já estão confirmadas na grade do canal pago as exibições do, doe doO ano também será de grandes viagens para a equipe do canal. Bruno De Luca conhecerá, com o’, a Esfinge e as pirâmides do Egito, Didi Wagner leva o "Lugar Incomum" para a Nova Zelândia e o, de Titi Müller, viaja até Portugal, fazendo uma lista das melhores coisas para se fazer, ver e comer no país.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído