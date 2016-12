Você está lendo um tópico

2017: Megapix traz filmes inéditos nos pacotes básicos no próximo ano

"Jogos Vorazes: A Esperança - O Final" estreia no Megapix (Divulgação/Lionsgate) "Jogos Vorazes: A Esperança - O Final" estreia no Megapix (Divulgação/Lionsgate)



O VCFAZ.TV continua trazendo as novidades dos canais da TV paga para o próximo ano. Para 2017, O Megapix preparou uma seleção de grandes sucessos do cinema. Entre os destaques estão filmes inéditos nos pacotes básicos da TV paga, o melhor do cinema nacional e muitas animações.



Entre os destaques, serão exibidos pela primeira vez na TV, o último filme da franquia "Jogos Vorazes" . Em "Jogos Vorazes: A Esperança - O Final" , Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth estão de volta, dessa vez Katniss é enviada ao Distrito 2. Lá ela ajuda a convencer os moradores locais a se rebelarem contra a Capital. Com todos os distritos unidos, tem início o ataque decisivo contra o presidente Snow. Já em "A Série Divergente: Insurgente" , procurados pela Erudição, Tris e Quatro são considerados fugitivos. Enquanto os dois buscam por respostas, Jeanine está à procura do divergente perfeito para seu experimento.



O mais recente filme de James Bond também estreia no Megapix . "007 contra Spectre" . Bond é suspenso de suas atividades após uma missão. Apesar disto, Bond conta com a ajuda de seus colegas para que possa prosseguir em sua investigação pessoal sobre a organização Spectre. Os maiores astros do cinema de ação voltam em "Os Mercenários 3" . Barney e sua trupe de mercenários resgatam Doc, que estava preso há oito anos. E partem para cumprir uma missão, onde reencontram com Conrad Stonebanks, que Barney acreditava ter matado.



Inédito nos canais básicos, O Último Caçador de Bruxas é "O Último Caçador de Bruxas" . Amaldiçoado com a imortalidade, o caçador de bruxas Kaulder é obrigado a enfrentar mais uma vez sua maior inimiga e unir forças com a bruxa Chloe para impedir que uma terrível praga atinga a cidade. "As Aventuras de Pi" traz um garoto que se muda com a família da Índia para o Canadá em um navio de carga. A embarcação naufraga, deixando-o à deriva no oceano junto com uma zebra, uma hiena, um orangotango e um tigre de Bengala.



Adam Sandler volta em "Gente Grande 2" . Os quatro amigos de infância voltam a se reunir, anos depois, em um final de semana com suas esposas e filhos. Na comédia brasileira "Até que a Sorte os Separe 3" , sem dinheiro, Tino acaba sendo atropelado pelo filho do homem mais rico do país. Convidado para trabalhar na empresa, ele faz com que ela vá a falência, causando uma crise econômica no país.



Para a criançada o Megapix traz "Os Smurfs 2" , agora o vilão Gargamel quer a essência dos protagonistas. Para atingir seu objetivo, ele cria os Naughties, seres pequeninos que são uma espécie de versão cruel dos Smurfs. Os heróis precisarão contar com a ajuda dos amigos humanos para se salvar das garras do inimigo. Tem também "Carrossel - O Filme" , os alunos da Escola Mundial viajam ao acampamento Panapaná. Lá eles participam de uma gincana organizada pelo sr. Campos, contudo, a chegada de González, representante de incorporadora que pretende comprar terreno do acampamento para transformá-lo em fábrica, agita o local.



O canal também destaca as animações "Toy Story 3" , Andy está prestes a ir para a faculdade. Uma confusão faz com que a mãe de Andy coloque os brinquedos no lixo. Woody, que será levado por Andy para a faculdade, decide salvá-los. Outro destaque é "Madagascar 3: Os Procurados" , Alex, Marty, Gloria e Melman vão para a Europa e começam a ser perseguidos por uma agente francesa de controle de animais que está louca para ter um leão em sua coleção.



