Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

TV cultura exibe Retrospectiva 2016 no último dia do ano

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 72 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 14:45 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23283 | Redação





TV cultura exibe Retrospectiva 2016 no último dia do ano (Jair Magri / Divulgação) TV cultura exibe Retrospectiva 2016 no último dia do ano (Jair Magri / Divulgação)

Para o público rever e entender os fatos e acontecimentos que marcaram 2016, um ano intenso no Brasil e no mundo, o Jornalismo da TV Cultura leva ao ar a Retrospectiva 2016 , no sábado, dia 31 de dezembro, às 20h. Com apresentação de Willian Corrêa, o programa conta ainda com a participação de seis comentaristas.



Política, economia, saúde, educação e esportes estão entre os temas que mexeram com a vida do brasileiro no ano do impeachment, das prisões de políticos, do aumento do desemprego, das Olimpíadas, da controversa eleição americana e da tragédia com o time da Chapecoense.



Os fatos mais importantes serão analisados por um time de comentaristas formado por Arlene Clemesha , professora de história árabe da USP; Gaudêncio Torquato , consultor político; João Marcello Bôscoli , produtor musical; Marco Antônio Villa , historiador; Paulo Saldiva , vice-diretor de Estudos Avançados da USP; e Ricardo Sennes , coordenador do Grupo de Pesquisas Internacionais da USP. Para o público rever e entender os fatos e acontecimentos que marcaram 2016, um ano intenso no Brasil e no mundo, o Jornalismo daleva ao ar a, no sábado, dia 31 de dezembro, às 20h. Com apresentação de Willian Corrêa, o programa conta ainda com a participação de seis comentaristas.Política, economia, saúde, educação e esportes estão entre os temas que mexeram com a vida do brasileiro no ano do impeachment, das prisões de políticos, do aumento do desemprego, das Olimpíadas, da controversa eleição americana e da tragédia com o time da Chapecoense.Os fatos mais importantes serão analisados por um time de comentaristas formado por, professora de história árabe da USP;, consultor político;, produtor musical;, historiador;, vice-diretor de Estudos Avançados da USP; e, coordenador do Grupo de Pesquisas Internacionais da USP.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído