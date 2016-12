Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Ana Paula Padrão apresenta série da BBC na tela da Band

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 80 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 14:48 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23283 | Redação





Ana Paula Padrão apresenta série da BBC na tela da Band (Divulgação) Ana Paula Padrão apresenta série da BBC na tela da Band (Divulgação)

A Band leva ao ar a partir do dia 5 de janeiro, às 22h30, o programa Planeta Gelado , uma das mais extraordinárias produções da BBC , a maior realizadora de documentários sobre a natureza da TV mundial.



Com apresentação de Ana Paula Padrão, o especial vai colocar na tela o gelado deserto da região polar. “ As imagens são espetaculares. A BBC dedicou quatro anos para a gravação desse especial, resultando em um produto de extrema qualidade ”, declara a jornalista, que já visitou o Polo Norte três vezes.



Ambicioso e épico em escala, Planeta Gelado faz um retrato das regiões polares, capturando a fragilidade, a beleza, e o majestoso poder dos elementos, no maior deserto da terra.

Os realizadores do especial usaram uma tecnologia de ponta para detalhar as partes mais extremas e remotas do nosso planeta, capturando imagens inovadoras. São encontros espetaculares que poucos testemunharão in loco.



A produção leva o telespectador ao fundo do mar sob o gelo, que surge na tela como um mundo mágico de gigantes. Mergulha no coração de um vulcão polar em erupção e voa para Polo Sul através da calota da Antártica, a maior concentração de gelo em nosso planeta, seguindo os passos dos grandes exploradores polares.



Planeta Gelado será exibido pela Band nos dias 5, 12 e 19 de janeiro às 22h30. leva ao ar a partir do dia 5 de janeiro, às 22h30, o programa, uma das mais extraordinárias produções da, a maior realizadora de documentários sobre a natureza da TV mundial.Com apresentação de Ana Paula Padrão, o especial vai colocar na tela o gelado deserto da região polar. “”, declara a jornalista, que já visitou o Polo Norte três vezes.Ambicioso e épico em escala, Planeta Gelado faz um retrato das regiões polares, capturando a fragilidade, a beleza, e o majestoso poder dos elementos, no maior deserto da terra.Os realizadores do especial usaram uma tecnologia de ponta para detalhar as partes mais extremas e remotas do nosso planeta, capturando imagens inovadoras. São encontros espetaculares que poucos testemunharão in loco.A produção leva o telespectador ao fundo do mar sob o gelo, que surge na tela como um mundo mágico de gigantes. Mergulha no coração de um vulcão polar em erupção e voa para Polo Sul através da calota da Antártica, a maior concentração de gelo em nosso planeta, seguindo os passos dos grandes exploradores polares.será exibido pela Band nos dias 5, 12 e 19 de janeiro às 22h30.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído