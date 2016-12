Você está lendo um tópico

BBC Earth tem programação especial dedicada à saúde

O canal BBC Earth abre 2017 dedicando todos os domingos de janeiro à vida saudável. A programação especial A Verdade: Derrubando Mitos sobre a Saúde vai ao ar domingo, 1º de janeiro a partir das 19h10, com a exibição de programas sobre alimentação saudável e o consumo excessivo de calorias, gordura, carne e açúcar.



No primeiro documentário, The Truth about Healthy Eating (A Verdade sobre Comida Saudável), especialistas mostram que investir em vitaminas em comprimidos e produtos detox pode não ser assim tão saudável.



Já o programa a The Truth about Calories (A Verdade sobre as Calorias) dá dicas de como reduzir as calorias sem perder o sabor dos pratos prediletos. Em The Truth about Fat (A Verdade sobre a Gordura), estudos comprovam que comidas gordurosas podem não ser as vilãs das dietas. Os dilemas sobre comer ou não carne vermelha são debatidos em The Truth about Meat . E o último programa especial é Sugar v Fat (Açúcar versus Gordura), que mostra o impacto que estes alimentos podem provocar no corpo humano. O canalabre 2017 dedicando todos os domingos de janeiro à vida saudável. A programação especialvai ao ar domingo, 1º de janeiro a partir das 19h10, com a exibição de programas sobre alimentação saudável e o consumo excessivo de calorias, gordura, carne e açúcar.No primeiro documentário,(A Verdade sobre Comida Saudável), especialistas mostram que investir em vitaminas em comprimidos e produtos detox pode não ser assim tão saudável.Já o programa a(A Verdade sobre as Calorias) dá dicas de como reduzir as calorias sem perder o sabor dos pratos prediletos. Em(A Verdade sobre a Gordura), estudos comprovam que comidas gordurosas podem não ser as vilãs das dietas. Os dilemas sobre comer ou não carne vermelha são debatidos em. E o último programa especial é(Açúcar versus Gordura), que mostra o impacto que estes alimentos podem provocar no corpo humano.























