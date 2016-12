Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

SKY lança promoção e premia assinantes com R$ 1 mil por dia

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 82 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 14:54 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23283 | Redação





SKY lança promoção e premia assinantes com R$ 1 mil por dia (Divulgação) SKY lança promoção e premia assinantes com R$ 1 mil por dia (Divulgação)

A operadora de multisserviços SKY acaba de lançar a promoção SKY em Dia, Prêmio Todo Dia . Desta vez, a operadora vai sortear para seus assinantes R$ 1 mil todo dia, entre 2 de janeiro e 2 de março.



Podem participar da promoção: todos os assinantes da modalidade SKY Pós-Pago e SKY Banda Larga que estiverem com as faturas em dia. Para concorrer ao prêmio, é preciso fazer a inscrição: Por meio do hotsite Qual TV por assinatura que sorteia prêmios todo dia para quem paga a fatura em dia? ” Outra maneira de se inscrever é responder à pergunta que chegar por e-mail ao titular da assinatura. A operadora de multisserviçosacaba de lançar a promoção. Desta vez, a operadora vai sortear para seus assinantes R$ 1 mil todo dia, entre 2 de janeiro e 2 de março.Podem participar da promoção: todos os assinantes da modalidadeque estiverem com as faturas em dia. Para concorrer ao prêmio, é preciso fazer a inscrição: Por meio do hotsite www.skyemdia.com.br, basta preencher as informações solicitadas e responder à pergunta: “” Outra maneira de se inscrever é responder à pergunta que chegar por e-mail ao titular da assinatura.











Ademir em Hoje, 15:29



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2453 | Paranavaí - PR









Preferia a viagem pra Los Angeles, mas me contentei com a mochila, que é bem bacana.











Eu ganhei em novembro uma mochila para notebook, com agenda e caneta do canal sony/sky. (The voice).Preferia a viagem pra Los Angeles, mas me contentei com a mochila, que é bem bacana.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído