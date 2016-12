Você está lendo um tópico

Claro lança oferta exclusiva para última semana do ano

A operadora de multisserviços Claro anuncia oferta exclusiva para a última semana do ano com redução de até 95% no preço final de diversos modelos de smartphones e bônus de internet de até 45GB para planos pós-pagos. A promoção é válida entre os dias 26 e 31 de dezembro.



Os clientes que optarem por planos Claro Pós a partir da faixa de 5GB ganham um bônus de até 45GB de internet, sem nenhum custo adicional. E os planos menores não ficam de fora. Quem optar pelo Claro pós 3GB ou 4GB, por exemplo, tem o pacote de dados duplicado. A duração do bônus de internet compreende o período de 12 meses.



“ Hoje o cliente Claro já pode acessar o WhatsApp e curtir o aplicativo Claro Música para ouvir seus sons online sem descontar da franquia de dados adquirida. Desta forma, seu pacote de internet dura muito mais. Além disso, pode baixar gratuitamente o Claro Vídeo e assistir a mais de 15.000 filmes, séries e desenhos, onde e quando quiser. E agora, com o bônus de até 45GB, o cliente terá uma experiência única ”, explica Márcio Carvalho, diretor de marketing da unidade pessoal do Grupo América Móvil.



Quem quiser começar o ano de 2017 com um smartphone novo, também tem uma excelente oportunidade. É possível encontrar modelos com descontos de até 95%, como o Sony Xperia M4 Aqua por R$ 79,00 no plano Claro pós 5GB + 500min. Já o Samsung Galaxy S6 sai por 12 vezes de R$79,00 no plano Claro pós 5GB + 500min.



O Combo Multi também garante benefícios exclusivos neste período. Clientes que contratarem um plano pós-pago a partir de 3GB com banda larga fixa, telefonia fixa e TV por assinatura também serão elegíveis aos mesmos bônus acima mencionados, conforme plano contratado. Além disso, os usuários recebem o dobro de minutos no celular e smartphone grátis.























