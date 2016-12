Você está lendo um tópico

Multishow seleciona os 100 melhores clipes de 2016 para animar a noite de Réveillon

Para encerrar o ano em grande estilo, uma edição especial do programa TVZ , o TOP TVZ Faz a Sua Festa , garante a trilha sonora da noite do dia 31, a partir das 19h, no canal de televisão por assinatura Multishow .



O programa faz uma seleção dos 100 clipes mais pedidos de 2016 para agitar a virada. O ranking tem Anitta, Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Beyoncé, Calvin Harris, Ariana Grande e Ludmilla, entre outros nomes que embalaram o ano.



Confira abaixo a lista completa, em ordem alfabética.



1. ANITTA - BANG

2. ANITTA PART. JHAMA - ESSA MINA É LOUCA

3. ANITTA PART. MALUMA - SIM OU NÃO

4. ANNE MARIE - ALARM

5. ARIANA GRANDE - FOCUS

6. ARIANA GRANDE - INTO YOU

7. ARIANA GRANDE FEAT. NICKI MINAJ - SIDE TO SIDE

8. BEYONCÉ - FORMATION

9. BEYONCÉ - SORRY

10. BEYONCÉ FEAT NICKI MINAJ - FLAWLESS

11. BRITNEY SPEARS - SLUMBER PARTY

12. BRUNINHO & DAVI PART. LUAN SANTANA - E ESSA BOCA AÍ?

13. BRUNINHO E DAVI - ELA SABE SER SEXY

14. BRUNO MARS - 24K MAGIC

15. CALVIN HARRIS - MY WAY

16. CALVIN HARRIS & DISCIPLES - HOW DEEP IS YOUR LOVE

17. CALVIN HARRIS FEAT. RIHANNA - THIS IS WHAT YOU CAME FOR

18. CLAUDIA LEITTE PART. DADDY YANKEE - CORAZÓN

19. COLDPLAY - ADVENTURE OF A LIFETIME

20. COLDPLAY FEAT. BEYONCÉ - HYMN FOR THE WEEKEND

21. DAVID GUETTA FEAT. ZARA LARSSON - THIS ONE'S FOR YOU

22. DELANO - REMEXE MEXE

23. DEMI LOVATO - COOL FOR THE SUMMER

24. DENNIS - MALANDRAMENTE

25. DESIIGNER - PANDA

26. DNCE - BODY MOVES

27. DNCE - CAKE BY THE OCEAN

28. DRAKE - HOTLINE BLING

29. DREAM TEAM DO PASSINHO - VAI DAR RUIM

30. DUA LIPA - HOTTER THAN HELL

31. DUDUZINHO - FAÇO O QUE EU QUERO

32. ENRIQUE IGLESIAS - DUELE EL CORAZÓN

33. FERRUGEM - ENSABOADO

34. FIFTH HARMONY - THAT'S MY GIRL

35. FIFTH HARMONY - WORK FROM HOME

36. FIFTH HARMONY - WORTH IT

37. FIFTH HARMONY FEAT. TY DOLLA $IGN ? WORK FROM HOME

38. G-EAZY FEAT. BEBE REXHA - ME, MYSELF AND I

39. GUSTTAVO LIMA - QUE PENA QUE ACABOU

40. HAILLE STEINFELD - STARVING

41. HENRIQUE & JULIANO - COMO É QUE A GENTE FICA

42. IVETE SANGALO - MAIS E MAIS

43. J BALVIN FEAT. ANITTA - GINZA

44. JASON DERULO - WANT TO WANT ME

45. JENNIFER LOPEZ - AIN'T YOUR MAMA

46. JOTA QUEST PART. ANITTA & NILE RODGERS - BLECAUTE

47. JUSTIN BIEBER - SORRY

48. JUSTIN BIEBER - WHAT DO YOU MEAN

49. JUSTIN TIMBERLAKE - CAN'T STOP THE FEELING

50. KIIARA - GOLD

51. KUNGS - THIS GIRL

52. LADY GAGA - PERFECT ILLUSION

53. LUAN SANTANA - EU, VOCÊ, O MAR E ELA

54. LUCAS LUCCO - DE BUENAS

55. LUCAS LUCCO FEAT. MC BIN LADEN - TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL

56. LUDMILLA - 24 HORAS POR DIA

57. LUDMILLA - BOM

58. LUDMILLA - SOU EU

59. MAGIC! - NO WAY NO

60. MAGIC! - RED DRESS

61. MAIARA & MARAISA - 10%

62. MAJOR LAZER - COLD WATER

63. MAJOR LAZER - LEAN ON

64. MARCOS & BELUTTI - AQUELE 1%

65. MARÍLIA MENDONÇA - EU SEI DE COR

66. MARÍLIA MENDONÇA - INFIEL

67. MARK RONSON FEAT. BRUNO MARS - UPTOWN FUNK

68. MAROON 5 - DON'T WANNA KNOW

69. MAROON 5 - SUGAR

70. MATHEUS & KAUAN - DECIDE AÍ

71. MATHEUS & KAUAN - O NOSSO SANTO BATEU

72. MCs ZAAC & JERRY - BUMBUM GRANADA

73. MEGHAN TRAINOR - NO

74. MIKA - QUERO SEU AMOR

75. MIKA - SINAL

76. NAIARA AZEVEDO - 50 REAIS

77. NEGO DO BOREL - PRETINHA VOU TE CONFESSAR

78. NEGO DO BOREL- NEGO RESOLVE

79. ONZE:20 - TE ROUBAR PRA MIM

80. VINGADORA - PAREDÃO METRALHADORA

81. PITBULL FEAT. CHRIS BROWN - GREENLINGHT

82. RIHANNA FEAT. DRAKE - WORK

83. ROBIN SCHULZ - SUGAR

84. SHAKIRA FEAT. MALUMA - CHANTAJE

85. SHAWN MENDES - STITCHES

86. SHAWN MENDES- TREAT YOU BETTER

87. SIA - CHEAP THRILLS

88. SIA - THE GREATEST

89. SILENTO - WATCH ME

90. SIMONE & SIMARIA - MEU VIOLÃO E O NOSSO CACHORRO

91. TAYLOR SWIFT FEAT. KENDRICK LAMAR - BAD BLOOD

92. THE CHAINSMOKERS - CLOSER

93. THE CHAINSMOKERS - DON'T LET ME DOWN

94. THE WEEKND - CAN'T FEEL MY FACE

95. THIAGUINHO - VAMO QUE VAMO

96. TURMA DO PAGODE - DEIXA EM OFF

97. WESLEY SAFADÃO - CAMAROTE

98. WESLEY SAFADÃO PART. MATHEUS & KAUAN - MEU CORAÇÃO DEU PT

99. ZARA LARSSON - AIN´T MY FAULT

